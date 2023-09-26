Монумент “Родина-мать” в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото

Украине придется отказаться от Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, чтобы заключить мирное соглашение с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.«”Единственный способ все закончить — безоговорочная капитуляция Украины”, — сказал эксперт.

Как отметил Джонсон, Россия не отдаст Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, Киев находится не в той позиции, чтобы диктовать какие-либо условия Москве.

“Ни один из этих регионов не вернется назад — и точка”, — подчеркнул он.

Если ВСУ откажутся капитулировать, российская армия обескровит их и защитит свои территории, резюмировал бывший аналитик ЦРУ.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.

Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.

Взято отсюда

Источник