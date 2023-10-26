Экс-депутат БГД Куц может оказаться фигурантом дела о строительстве ФОКа

Фото: duma-barnaul.ru

В каком статусе бывший депутат БГД фигурирует в деле о спортивном долгострое, пока неизвестно. Ранее Куца признали виновным по другому уголовному делу

Бывший депутат Барнаульской гордумы Иван Куц, возможно, является одним из фигурантов уголовного дела о затянувшемся строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на улице Сиреневой, 42 в краевой столице, сообщает “Банкфакс” .

26 октября, 7:02 Как недостроенный барнаульский ФОК на Сиреневой стал поводом для уголовного дела

Социальный объект строился на условиях концессионного соглашения между министерством спорта Алтайского края и компанией “Иносиб”

По данным инсайдеров, Куц мог оказаться в числе задержанных или опрошенных в рамках разбирательства, которое инициировала прокуратура по поручению замгенпрокурора Дмитрия Демешина.

Известно, что Куц-младший возглавляет фирму “Транс Логистик”, которая была субподрядчиком на стройплощадке ФОКа. В каком статусе он может фигурировать в этом уголовном деле, пока неизвестно.

Напомним, что в 2023 году Куца уже признали виновным в мошенничестве и оштрафовали на 2,9 млн рублей за поставку оборудования для котельных МУП “Первомайские коммунальные системы” стоимостью 11,7 млн рублей.

Ранее сообщалось , что заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин потребовал инициировать уголовное преследование руководителей коммерческих организаций, которые занимались возведением социального объекта. Им инкриминируют похищение свыше 148 млн рублей.

Первоначальная дата сдачи объекта была запланирована на 25 декабря 2022 года. О том, что ФОК по-прежнему не открылся, Демешину рассказали барнаульцы.

Строительством ФОКа на улице Сиреневой, 42 на условиях субподряда занимались “РСО-Стандарт” Евгения Якунина и “Транс-Логистик” Ивана Куца.

По данным прокуратуры края, значительная часть предусмотренных проектной документацией работ не выполнена, а проведенные работы не соответствуют проекту, строительным нормам и правилам. Между тем по документам представитель заказчика принял работы как качественные и отвечающие проекту.

В прокуратуре края сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Подозреваемые задержаны, пояснили в ведомстве.

Взято отсюда

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