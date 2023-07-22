Еще часть барнаульцев получила горячую воду раньше срока

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В настоящее время энергетики проводят опрессовку по контуру ТЭЦ-2. Завершится данный этап, согласно плану, 25 июля. Однако многие горожане уже пользуются горячей водой

Еще часть жителей Барнаула получила горячую воду раньше срока, сообщает СГК .

Так, ресурс вернули в следующие дома:

Социалистический 76, 68, 70, 78, 66, 64, 76а, 76б;

Димитрова, 83, 79, 81, 85а;

Песчаная 74а, 76, 74;

Чкалова 70, 50, 48, 54, 60, 52а;

Ленина 47, 51а, 45а, 47а, 49, 45б, 53, 40/5, 42, 51;

Кирова 75, 49, 49а;

Папанинцев 76, 116;

Комсомольский 63, 61;

Партизанская 132, 144, 130, 126, 140а, 140, 138, 142, 124, 122, 146;

М.Горького 64, 63, 63а, 66, 68, 62, 67, 64а, 65, 61;

Пролетарская 165;

Площадь Победы 5;

Шевченко 101, 82;

Радищева 50, 48б;

Ядринцева 74, 150, 148;

П. Сухова 14а, 12, 6, 4, 14, 8, 16, 28а, 32, 9а/1, 9а/2, 13;

Крупской 101/2, 101/1, 105, 103, 76, 99а, 91а, 92, 93, 103а, 97д, 95;

Э. Алексеевой 9а, 11, 17, 13, 21, 13а, 15а;

Строителей 38а, 40, 26, 39, 29, 37, 35, 38, 31, 30, 32, 22, 24, 42, 34, 52, 36, 36б;

Молодежная 47, 60а, 62, 56, 54, 51, 70, 41, 68, 68а, 60, 64, 58/1, 62а, 66;

1-я Западная 46а, 47, 45, 51, 44, 42а, 46б, 42, 48, 49, 47а;

Привокзальная 89, 51, 93, 49, 59, 85, 89, 75, 71;

Чеглецова 16, 18, 20, 22;

Смирнова 98, 92, 102;

Чудненко 13, 18, 20, 11, 15, 9;

80-й Гвардейской дивизии 66а, 40, 63, 64, 66, 42, 54, 58, 36, 30, 38, 68, 56, 32, 50, 66б, 28, 34;

Красноармейский 103, 95а, 111, 131, 105, 133;

Циолковского, 142а.

Ранее сообщалось , что в Барнауле более 2 тысячам местных жителей вернули горячую воду раньше срока.

Напомним, первый этап опрессовки по контуру ТЭЦ-2 начался 12 июля. С этого дня горячую воду на две недели отключили у 122 тысяч жителей Железнодорожного и Центрального районов. Плановый срок возвращения горячей воды – 25 июля.