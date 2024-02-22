В музей Барнаульского юридического института МВД России передан факел с церемонии зажжения Вечного огня на Мемориале Славы в Барнауле. В мероприятии приняли участие глава города Вячеслав Франк, заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артёмов, председатель комитета по делам молодежи администрации города Барнаула Александр Штебнер, начальник БЮИ МВД России Дмитрий Симоненко, офицеры и курсанты института.

– Я думаю, что этот экспонат займет достойное место в музее и в истории развития города Барнаула, – обратился к личному составу института Вячеслав Франк. Также глава города напомнил об истории факела и его значимости для краевой столицы и поблагодарил Губернатора Алтайского края Виктора Томенко за поддержку в организации доставки и зажжения Вечного огня на Мемориале Славы в Барнауле.

В 2023 году администрацией города Барнаула были проведены работы по подключению Мемориала Славы к магистральному газопроводу, что позволило перевести его в статус Вечного огня. Алтайская краевая организация им. Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», Барнаульская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов выразили пожелание доставить частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве для проведения церемонии зажжения Вечного огня на Мемориале Славы.

Факел памяти прибыл в Барнаул поездом в сопровождении офицеров и курсантов Барнаульского юридического института МВД России, и в День героев Отечества Вечный огонь в Барнауле был зажжен. Один из факелов, использованных в церемонии, теперь хранится в музее БЮИ МВД России «Красные казармы». Другой факел находится на хранении в МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Память» Пост №1 г. Барнаула».

– От имени всего личного состава и ветеранов института выражаю вам признательность за столь дорогой для всех нас подарок. Для института это ценно с точки зрения духовно-нравственного воспитания будущих защитников правопорядка, – отметил Дмитрий Симоненко, начальник БЮИ МВД России, полковник полиции.

Символично, что церемония передачи факела прошла в преддверии Дня защитника Отечества.

Фото и материалы “Вечерний Барнаул”

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