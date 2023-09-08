Фестиваль и спартакиада студенческих отрядов Алтайского края и спартакиада Сибирского федерального округа пройдет в нашем регионе

С 15 по 17 сентября 2023 года в Алтайском крае на базе детского оздоровительного лагеря «им. Ю.А. Гагарина» состоится Фестиваль и спартакиада с туденческих отрядов Алтайского края и спартакиада Сибирского ф едерального округа.

В фестивале и спартакиаде примут участие более 850 действующих бойцов студенческих отрядов Алтайского края, а также представители регионов Сибирского федерального округа, руководители региональных штабов и ветераны студотрядовского движения.

В рамках мероприятия состоится творческий фестиваль среди студенческих отрядов Алтайского края по 6 направлениям:

Отрядная песня

Самый яркий отряд

Театральное направление

Визитная карточка отряда

Конкурс сувенирной продукции

Конкурс отрядных костюмов и атрибутов

Бойцы студенческих отрядов примут участие в соревнованиях по волейболу, стритболу, мини-футболу, перетягиванию каната, стрельбе из лука, спортивному ориентированию, чирлидингу.

Организаторами фестиваля и спартакиады студенческих отрядов являются управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский краевой штаб студенческих отрядов», Алтайское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», Министерство спорта Алтайского края.

Торжественное открытие фестиваля и спартакиады пройдет 15 сентября в 15:00 на территории детского оздоровительного лагеря «им. Ю.А. Гагарина» по адресу Барнаул, Борзовая заимка, ул. Пионерская Долина, 9.

Напомним, м ероприятие проводится в Алтайском крае с 1998 года. В 2009 году в честь 45-летия краевого студенческого отряда «Алтай» и Года молодежи в России в Алтайском крае впервые прошли фестиваль и спартакиада студенческих отрядов Сибирского федерального округа, а с 2010 года традиционной площадкой мероприятия является село Павловск. В связи с эпидемиологической обстановкой в стране, на протяжении двух лет формат мероприятия менялся, а в 2022 году вернулся, но на новую площадку – в детский оздоровительный лагерь «им. Ю.А. Гагарина», где вновь пройдет в 2023 году.