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Галина Буевич проголосовала на выборах Президента дистанционно

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Галина Буевич проголосовала на выборах Президента дистанционно

Галина Буевич проголосовала на выборах Президента дистанционно

В Барнауле стартовало голосование на выборах Президента. Депутаты Барнаульской городской Думы, в числе первых, делают свой выбор и призывают барнаульцев следовать своему примеру.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич начала свой рабочий день с голосования:

«В первый день выборов я воспользовалась системой дистанционного электронного голосования. Новые технологии все больше проникают во все сферы нашей жизни. И данная форма подтверждает свою актуальность, поскольку с каждыми выборами число барнаульцев, желающих проголосовать в ДЭГ, становится все большее.

Сегодня каждый может реализовать свое конституционное право – право выбора. С одной стороны это возможность, с другой – гражданская обязанность и ответственность, поскольку мы выбираем курс развития для нашей страны на ближайшие годы».

Взято отсюда

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