В своем отчете глава района рассказал о проделанной работе в различных сферах деятельности: экономической, коммунальной, общественной и социальной.

Евгений Авраменко, глава администрации Ленинского района: «Основа развития любой территории – это инвестиции. Благодаря поддержке Губернатора и Правительства Алтайского края, администрации Барнаула, активной деятельности организаций, депутатов и общественности на развитие Ленинского района в 2023 году было привлечено свыше 2,5 миллиарда рублей. Это почти на 40% выше уровня 2022 года».

Глава администрации района подробно рассказал об успехах промышленных предприятий района, отметил, что оборот розничной торговли в 2023 году составил более 33 млрд. рублей с приростом 26%. Это лидирующее место среди районов города.

На капитальный ремонт сетей ресурсоснабжающими организациями в 2023 году было направлено порядка 240 млн.рублей, по Федеральной программе «Чистая вода» предусмотрено 125 млн. рублей на реконструкцию артезианского водозабора по улице Соколиной, 55. Произведен текущий ремонт общего имущества собственников многоквартирных домах на сумму более 35 млн. рублей, в рамках краевой программы выполнен капитальный ремонт на сумму 221 млн. рублей. По национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустроено 14 дворовых территории и завершен второй этап реконструкции парка «Юбилейный», обеспечено расселение жителей и выполнен снос аварийных домов №160 и 164 по ул.Советской Армии. Кроме этого, в районе капитально отремонтированы дороги на сумму 223 млн. рублей, еще 7,5 млн. рублей из бюджета Барнаула было направлено на текущий ремонт дорог, на сумму 1,9 млн. рублей отремонтированы тротуары.

Особое место в докладе было отведено качественным изменениям, произошедшим в учреждениях образования и здравоохранения, расположенных на территории района.

Более 140 млн. рублей всех уровней бюджета направлено на проведение капитального и текущего ремонтов, модернизацию и оснащение школ и детских садов района. Возводится новый хирургический корпус Центра охраны материнства и детства на 165 больничных коек.

Наталья Моргорская, заведующая информационно-методическим отделом Центра развития творчества детей и юношества Ленинского района: «На территории Ленинского района проживает около 500 многодетных семей, из которых около 30 – это семьи, воспитывающие более пяти детей. Являясь матерью четырех детей, я в полной мере чувствую поддержку и внимание со стороны государства, направленные на благополучие, защиту здоровья и помощь в воспитании и разностороннем развитии наших детей».

Иван Огнев, председатель комитета по законности и местному самоуправлению Барнаульской городской Думы Иван Огнев: «Сегодня работа администрация района выстроена таким образом, чтобы оперативно реагировать на обращения, поступающие от жителей. Конечно, есть среди них и такие на решение которых уходят годы, как это было со строительством амбулатории в с.Гоньба. Однако, общими усилиями депутатского корпуса, помощи всех уровней власти был выполнен и этот наказ. В канун новогодних праздников амбулатория была сдана в эксплуатацию».

Общественники района оказывают неоценимый вклад в развитии территории, поддерживают полноценную связь с жителями.

Председатель Совета женщин при главе города Барнаула Валентина Косинова: «Очень сложно давать оценку администрации района по вопросам взаимодействия и создания условий для деятельности общественных организаций. Но проработав в Ленинском районе более 30 лет как руководитель крупного учебного заведения и почти 10 лет Председателем Совета женщин при главе города, я зная не понаслышке о работе администрации в этом направлении. Совету легко работать в Ленинском районе, так как каждое направление работы общественных организаций поддерживается и курируется администрацией».

Свою оценку работы администрацию района в 2023 году дал заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко: «За всеми решениями и делами, о которых мы сегодня услышали стоит главная ценность района – его неравнодушные жители, которые своей профессиональной и общественной деятельностью поддерживают свой дом – Ленинский район».

В своем выступление глава района также поблагодарил присутствующих, а в их лице и всех жителей и тружеников района за поддержку военнослужащих и их семьей, за понимание важности этой поддержки и безвозмездную помощь в период серьезных перемен и единения.

В рамках церемонии награждения краевые и районные награды были вручены труженикам и жителям района, добившимся наилучших результатов в работе и общественной деятельности.

Администрация Ленинского района, Телефон: (3852) 54-73-97, E-mail: ps@len.barnaul-adm.ru

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