21 февраля в зале Русского камерного оркестра глава администрации района Юрий Асеев отчитался перед общественностью, руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций об итогах работы администрации Октябрьского района за 2023 год и задачах на 2024 год.

«2023 год в значительной степени прошел под знаком специальной военной операции. Военнослужащие Вооруженных сил России, добровольцы мужественно и самоотверженно выполняют поставленные государственные задачи по безопасности нашей страны. Мы гордимся нашими – героями. Переживаем за наших ребят, помогаем им, поддерживаем. Правительство Алтайского края и администрация города взяли семьи солдат на особый контроль. Мы совместно с депутатами оказываем помощь по предоставлению угля, дров для нуждающихся, проведению ремонтных работ и решению бытовых вопросов. За период работы пунктов приёма гуманитарной помощи собрано более 50 тонн товаров и продукции для отправки в зону специальной военной операции. Мобилизованным оказывают помощь барнаульцы, предприниматели, депутаты, представители общественных организаций. Мы все желаем нашим ребятам скорейшего возвращения домой!», – начал свое выступление Юрий Николаевич.

На протяжении всей своей истории Октябрьский район был и остается промышленным центром Барнаула. Треть промышленного потенциала города сосредоточена именно здесь. Глава районной администрации подробно рассказал об успехах промышленных предприятий района, отметил, что крупными и средними предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму более 70 млрд. рублей, что составляет 110% к 2022 году.

«Кадровый потенциал является основной составляющей в стабильном развитии любого предприятия. В прошлом году к реализации федерального образовательного проекта «Профессионалитет» присоединились еще два промышленных предприятия района «Барнаултрансмаш» и «Сибэнергомаш». А предприятие «БТК – групп» успешно реализовало проект совместно с Алтайской академией гостеприимства. Стоит отметить, что участники проекта получают востребованные рабочие профессии с гарантией последующего трудоустройства на предприятиях», – подчеркнул Юрий Николаевич.

Далее глава района рассказал о приоритетных направлениях, касающихся жилищно-коммунального хозяйства, переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, социальной догазификации, строительства и благоустройства:

«В 2023 году завершена работа по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. За два последних года окончательно расселено около 800 жилых помещений, снесено 50 авариных домов на территории района. В 2023 году реконструировано и капитально отремонтировано 8 муниципальных центральных тепловых пунктов, 13 участков тепловых сетей, 8 участков водопроводных сетей и оборудования очистных сооружений. В ходе реализации программы догазификации газифицировано 110 домов. В микрорайоне Восточном и поселке Ильича приступили к строительству системы распределительных сетей, благодаря чему планируется газифицировать более 700 частных домовладений. В настоящее время на территории района ведется строительство 6 многоквартирных домов. Администрация города Барнаула завершает подготовку комплексного плана застройки территории на «Потоке». Здесь предполагается построить почти 170 тыс. кв. метров жилья, школу и детский сад».

Особое место в докладе было уделено сохранению семейных ценностей, развитию учреждений образования, здравоохранения и культуры, расположенных на территории района, а также популяризации спорта и реализации общественных инициатив.

В обсуждении доклада приняли участие: начальник Департамента администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Игорь Федоров, заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, директор школы №53 Юлия Галкина, ректор Алтайского государственного технического университета им. И.И.Ползунова Андрей Марков, председатель Совета ТОС Западного микрорайона Людмила Гостевская.

Юлия Геннадьевна и Андрей Михайлович отметили важность взаимодействия между школами, профессиональными учебными заведениями и промышленными предприятиями района, а также важность профориентационной работы.

«Совместно с администрацией района мы, общественники, активно вовлечены в решение вопросов местного значения, в том числе и в реализацию проектов инициативного бюджетирования. За два года на территории района реализовано 5 проектов в сфере благоустройства, из городского бюджета привлечено более 13 миллионов рублей. На текущий год запланирована реализация еще одного проекта на сумму 2,6 миллионов рублей – в сквере Химиков появится площадка для воркаута. Благодарю администрацию, депутатов и промышленный сектор за помощь в реализации этих инициатив. Также волонтеры-общественники активно вовлечены в работу по оказанию помощи мобилизованным гражданам. Совместными усилиями нам удалось собрать и отправить ребятам более 40 машин гуманитарной помощи», – отметила председатель Совета ТОС Западного микрорайона Людмила Гостевская.

В рамках церемонии награждения краевые и районные награды были вручены труженикам и жителям района, добившимся высоких достижений в социально-экономической, профессиональной, творческой и общественной деятельности.

В завершение отчета глава администрации Октябрьского района Юрий Асеев поблагодарил руководителей, коллективы и жителей за вклад в развитие района:

«2023 – был юбилейным для нас годом. За 85 лет в районе произошли значимые изменения. На протяжении всех этих лет район развивается и процветает благодаря совместным усилиям жителей и тружеников района, Правительства Алтайского края и администрации города Барнаула, Алтайского краевого Законодательного Собрания и Барнаульской городской Думы. Огромное всем спасибо за активное участие в жизни района».

Администрация Октябрьского района, Телефон: (3852) 24-98-21, E-mail: pressa@okt.barnaul-adm.ru

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