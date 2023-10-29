29.10.2023

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Глава Барнаула поздравил с днем автомобилиста и напомнил о новых автобусах

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Виталий Барабаш

Глава поблагодарил работников отрасли за ответственное отношение к своей работе и пожелал крепкого здоровья, добра, мира, благополучия и профессиональных успехов

Глава Барнаула Вячеслав Франк 29 октября направил поздравление работникам и ветеранам автомобильного и городского пассажирского транспорта. Его слова приводит пресс-служба администрации краевой столицы.

Франк отметил, что автомобильное сообщение является неотъемлемой частью городской инфраструктуры, а от его надежности зависит не только своевременная доставка пассажиров и грузов, но и бесперебойная работа отраслей экономики и социальной сферы, а также качество жизни горожан.

В Барнауле уделяется серьезное внимание развитию транспортной сферы, повышению безопасности и доступности общественного транспорта. Разработана новая схема движения, строятся и ремонтируются дороги, планомерно обновляется городской автопарк, в 2024 году на линию выйдут новые трамваи и автобусы“, – сказал глава города.

Он поблагодарил работников отрасли за ответственное отношение и профессионализм, особые слова благодарности направил в адрес ветеранов сферы.

Напомним, ранее власти закупили 41 автобус большой вместимости для Барнаула на сумму 684,7 млн рублей. Планируется, что низкопольные автобусы марки НЕФАЗ, вместимостью более 100 пассажиров будут работать в следующем году. На маршруты №55, 35, 53 и 60 ранее вышли новые китайские автобусы Yutong .

Взято отсюда
новости Локтевский

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