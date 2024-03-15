Вячеслав Франк проголосовал на участке №255.

«Барнаул вместе со всей страной участвует в выборах Президента нашей страны. Совместно с избирательными комиссиями мы постарались создать максимально комфортные условия для наших горожан, чтобы каждый барнаулец смог выполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании», – отметил Глава города.

Сегодня в краевой столице в 8 часов утра открылись 273 избирательных участка. Они будут работать с 8-00 до 20-00 часов. Голосование продлится три дня.

Вячеслав Франк также отметил, что с 15 по 17 марта барнаульцы смогут отдать свои голоса за общественные территории, которые будут благоустроены в 2025 году, в специальных пунктах голосования. Их на территории города организовано 10. Отдать свой голос за благоустройство можно в очном формате при помощи волонтеров.

Фотографии: “Вечерний Барнаул”

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