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Пластиковые окна в Горняке

Глава города Вячеслав Франк проголосовал на выборах Президента России

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Глава города Вячеслав Франк проголосовал на выборах Президента России

Глава города Вячеслав Франк проголосовал на выборах Президента России

Глава города Вячеслав Франк проголосовал на выборах Президента России

Глава города Вячеслав Франк проголосовал на выборах Президента России

Глава города Вячеслав Франк проголосовал на выборах Президента России

Глава города Вячеслав Франк проголосовал на выборах Президента России

Вячеслав Франк проголосовал на участке №255.

«Барнаул вместе со всей страной участвует в выборах Президента нашей страны. Совместно с избирательными комиссиями мы постарались создать максимально комфортные условия для наших горожан, чтобы каждый барнаулец смог выполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании», – отметил Глава города.

Сегодня в краевой столице в 8 часов утра открылись 273 избирательных участка. Они будут работать с 8-00 до 20-00 часов. Голосование продлится три дня. 

Вячеслав Франк также отметил, что с 15 по 17 марта барнаульцы смогут отдать свои голоса за общественные территории, которые будут благоустроены в 2025 году, в специальных пунктах голосования. Их на территории города организовано 10. Отдать свой голос за благоустройство можно в очном формате при помощи волонтеров.

Фотографии: “Вечерний Барнаул”

Взято отсюда

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