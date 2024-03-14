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Глава города Вячеслав Франк провел аппаратное совещание

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Глава города Вячеслав Франк провел аппаратное совещание

Глава города Вячеслав Франк провел аппаратное совещание

Глава города Вячеслав Франк провел аппаратное совещание

Глава города Вячеслав Франк провел аппаратное совещание

Глава города Вячеслав Франк провел аппаратное совещание

Глава города Вячеслав Франк провел аппаратное совещание

Участие в нем приняли заместили главы администрации города, главы администраций районов города (в режиме селекторной связи), руководители профильных комитетов. 

Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин доложил, что в связи со снегопадами, в городе усилена работа дорожных служб для обеспечения транспортной и пешеходной доступности. Особое внимание уделяется очистке подходов к избирательным участкам. 

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин проинформировал участников аппаратного совещания о том, что в выходные дни ожидается ухудшение погодных условий: усиление ветра, который будет сопровождаться снегопадом. В связи с этим на особом контроле находится вопрос бесперебойного энергоснабжения, в том числе в пригороде Барнаула, организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад служб энергоснабжения. 

Вячеслав Франк поручил в выходные дни обеспечить работу коммунальных и ресурсоснабжающих организаций, усилить работу дорожных служб и бригад дворников для очистки от снега подходов и подъездов к избирательным участкам. 

Напомним, с 15 по 17 марта пройдут выборы Президента Российской Федерации. На территории Барнаула будут работать 273 участковых избирательных участка, из них 261 основных, 12 – в местах временного пребывания. Помещения для голосования расположены в 131 здании. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 часов.

Взято отсюда

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