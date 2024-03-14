Участие в нем приняли заместили главы администрации города, главы администраций районов города (в режиме селекторной связи), руководители профильных комитетов.

Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин доложил, что в связи со снегопадами, в городе усилена работа дорожных служб для обеспечения транспортной и пешеходной доступности. Особое внимание уделяется очистке подходов к избирательным участкам.

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин проинформировал участников аппаратного совещания о том, что в выходные дни ожидается ухудшение погодных условий: усиление ветра, который будет сопровождаться снегопадом. В связи с этим на особом контроле находится вопрос бесперебойного энергоснабжения, в том числе в пригороде Барнаула, организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад служб энергоснабжения.

Вячеслав Франк поручил в выходные дни обеспечить работу коммунальных и ресурсоснабжающих организаций, усилить работу дорожных служб и бригад дворников для очистки от снега подходов и подъездов к избирательным участкам.

Напомним, с 15 по 17 марта пройдут выборы Президента Российской Федерации. На территории Барнаула будут работать 273 участковых избирательных участка, из них 261 основных, 12 – в местах временного пребывания. Помещения для голосования расположены в 131 здании. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 часов.

Взято отсюда