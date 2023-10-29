29.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
Глава МИД Японии на встрече G7 попросила называть ее просто по имени
Общество
Матвиенко пригласила спикера парламента Турции посетить Россию
Политика
“Не понимаем, что произошло”. В США пришли в шок от хода Путина на Украине
Политика
В Японии ответили на слова о желании G7 создать новый экономический порядок
Политика
Матвиенко пригласила спикера парламента Турции посетить Россию
Мир
В Германии забили тревогу после заявления Путина о Зеленском

Коллекция категорий

Бизнес242 Новости
Здоровье534 Новости
Новости Алтай2616 Новости
Новости Горняк245 Новости
Образование272 Новости
Общество529 Новости
Объявления82 Новости
Политика514 Новости
Спорт279 Новости
Платим за интересные новости!

Глава МИД Японии на встрече G7 попросила называть ее просто по имени

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Здание Министерства иностранных дел Японии. Архивное фото

Глава МИД Японии Ёко Камикава в ходе приветственной речи на открытии министерской встречи по торговле G7 в префектуре Осака попросила участников мероприятия обращаться к ней по имени. «

"Я рада вас приветствовать на министерской встрече стран "Большой семерки" в Осаке. Пожалуйста, зовите меня Ёко", — подчеркнула она.

Встреча министров торговли стран G7 под председательством Японии открылась днем в субботу в префектуре Осака. В течение двух дней состоятся пять сессий, в том числе в расширенном формате, в ходе которых участники обсудят укрепление цепочек поставок, реформирование системы урегулирования споров в рамках ВТО, вопросы экономической безопасности и другие темы.

Помимо привычных участников, в этом году к обсуждению в расширенном формате присоединятся также представители торговых ведомств Австралии, Чили, Индии, Индонезии, Кении, а также генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) и президент Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии.

В этот раз сопредседателями на министерской встрече выступят министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура и глава МИД Японии Ёко Камикава, запланированы четыре тематических сессии и одна информационная (Outreach session). На сессиях “Торговля и устойчивость (окружающая среда, развитие и цифровые технологии)” и “Условия честной конкуренции” будет председательствовать глава МИД Японии Ёко Камикава. Министр экономики будет председательствовать на сессиях “Открытая и свободная торговля — на пути к 13-й министерской конференции ВТО” и “Экономическое сдерживание — усиление цепочек поставок”.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости