08.10.2023

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Глава Венесуэлы поздравил Путина с днем рождения

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото

Венесуэльский лидер Николас Мадуро поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его лидерские качества, объективность, прагматичность и искренность. «

"У нас с президентом Владимиром Путиным необыкновенные отношения и дружба. Он великий лидер — я всегда это говорю, он двигает вперед новый мир, поднимает достоинство и независимость людей во всем мире, очень объективный, очень прагматичный, очень искренний человек. Чем больше времени проходит, тем крепче становятся наши узы дружбы и сотрудничества. С днем рождения, поздравления, благословения и крепкого здоровья!" – сказал Мадуро в видеообращении, которое опубликовано в его блоге в социальной сети Х.

Путину в субботу исполнился 71 год. Ранее в этот день поздравления российскому лидеру передали главы ряда государств, в том числе Кубы и Никарагуа.

Взято отсюда
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