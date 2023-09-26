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Глава Якутии вступился за фильмы «Айта» и «Кандидат»

ГОРНЯК2201 минуты

Глава Якутии Николаев заявил, что фильмы региона не пропагандируют национализм

Глава Якутии Айсен Николаев вступился за фильмы «Айта» и «Кандидат», к которым были выдвинуты претензии Роскомнадзора и Минкультуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прямую линию с главой региона.

По словам Николаева, он смотрел оба фильма, и якутские режиссеры Степан Бурнашев и Дмитрий Шадрин не пропагандируют национализм.

«Я прекрасно знаю и Дмитрия Шадрина, и Степана Бурнашева. Знаю, что они оба патриоты, никаких они фильмов про нетрадиционные ценности или национализм снимать в принципе не способны», — заявил он.

С обоими режиссерами Николаев поговорил по телефону и сказал им, чтобы они не переживали.

«Они и новые фильмы другие снимут, не менее хорошие, не менее интересные для зрителя. Просто здесь надо быть, знаете, в некоторой степени более сосредоточенными, понимать, где могут «подловить», на каких ошибках, и делать все, чтобы их не совершать, и идти вперед. Сказал, что родная республика всегда с вами, мы вас, своих, не бросаем, будем вас поддерживать», — сказал глава региона.

Ранее депутат Госдумы из Якутии Федот Тумусов также вступился за фильм якутского режиссера Степана Бурнашева «Айта», в котором Роскомнадзор нашел «деструктивный контент».

Накануне Роскомнадзор потребовал от видеосервисов удалить самый успешный якутский фильм «Айта», объяснив это тем, что в картине наблюдается неравенство между народами разных национальностей. Фильм «Кандидат» не получил прокатное удостоверение из-за героя в парике.

Ранее певица Ян Гэ на немецком «Голосе» (организация включена Минюстом в список иноагентов) скрыла, что жила в России.

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