Главу избиркома Зимбабве пригласили наблюдать за выборами президента России

Единый день голосования в России. Архивное фото

Член Центризбиркома России Андрей Шутов передал приглашение наблюдать за президентскими выборами в РФ председателю избирательной комиссии Зимбабве Присцилле Чигумба, сообщается в Telegram-канале ЦИК России.

“Андрей Шутов передал приглашение Эллы Памфиловой главе избирательной комиссии Зимбабве Присцилле Чигумба принять участие в наблюдении за выборами президента Российской Федерации”, – говорится в публикации ведомства.

Шутов присутствовал в Зимбабве в качестве международного наблюдателя на всеобщих выборах и высоко оценил уровень их подготовки и проведения.

Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.

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