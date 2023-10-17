Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ

В холле Государственной Думы. Архивное фото

Заседание Госдумы 17 октября начнется с рассмотрения отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.

“Заседание Госдумы 17 октября начнется с рассмотрения отзыва ратификации договора о ядерных испытаниях”, – сообщил Жуков журналистам по итогу Совета ГД.

Ранее комитет Госдумы по международным делам подготовил на заседании законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Горняк22

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