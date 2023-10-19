“Готовьтесь”. В Киеве раскрыли, что скоро начнется на передовой в зоне СВО

Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото

Боевые действия в зоне спецоперации практически прекратятся уже в ноябре, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.«”Где-то еще две недели. С ноября окончательно наступит замораживание конфликта. Готовьтесь”, — спрогнозировал эксперт.

По его мнению, заявления министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что ВСУ будут проводить какие-то операции или наступать осенью, — это глупости.

“Откуда взялся этот человек? Он к этому причастен, имеет какой-то опыт? Кто он такой вообще?” — задался вопросом Соскин.

Как считает бывший советник, Умеров — случайная фигура на посту военного министра, поскольку он не обладает соответствующим опытом для управления ведомством.

ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба “Валдай”, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.

Горняк22

Взято отсюда

Источник