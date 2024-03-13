Новые меры поддержки будут действовать в Алтайском крае уже с 1 апреля текущего года. На их реализацию планируется направить дополнительно свыше 1 млрд рублей. Законопроект о корректировке действующего краевого бюджета на вышеуказанную сумму также будет внесен на рассмотрение депутатов на ближайшей сессии АКЗС.

12 марта, Губернатор края Виктор Томенко провел совещание по вопросу реализации в Алтайском крае Указа Президента Российской Федерации от 23.01.2024 № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». В нем принял участие глава города Вячеслав Франк, руководители органов исполнительной и законодательной власти края, муниципалитетов, общественники.

Губернатор напомнил, что в соответствии с Указом Президента установлен единый статус многодетной семьи в России. Такой статус смогут получать бессрочно семьи, в которых есть не меньше трех детей, не достигших возраста 18 лет. Раньше меры поддержки предоставлялись до достижения старшим ребенком возраста 18 лет. А теперь — с учетом многочисленных запросов родителей — семьи будут получать помощь до исполнения ребенку 23 лет при условии, что он учится очно в образовательной организации.

«В Алтайском крае мы существенно корректируем законодательство, чтобы учесть все нюансы этого важнейшего вопроса. С учетом всех изменений количество многодетных семей в нашем крае — 35 708. В них сегодня 118 658 детей. Все действующие на сегодняшний день меры поддержки мы сохраняем. Это и бесплатное обеспечение лекарствами детей до 6 лет, и помощь в улучшении жилищных условий и многое другое. Кроме того, планируем ввести и дополнительные меры поддержки — в соответствии с Указом Президента. Они касаются льгот на оплату коммунальных услуг, а также бесплатного проезда школьников на муниципальном и пригородном транспорте», – пояснил Губернатор.

По поручению Губернатора края профильные органы власти региона подготовили предложения по реализации Указа. В новом законопроекте, внесенном на мартовскую сессию АКЗС, устанавливается весь комплекс рекомендованных Указом мер поддержки и сохранены дополнительные меры, ранее действовавшие в крае.

Основной законопроект о мерах соцподдержки многодетных семей будет рассмотрен депутатами Алтайского краевого Законодательного Собрания уже на мартовской сессии. Параллельно готовятся поправки в нормативные акты, в которых будут уточнены все детали.

«Общий объем поддержки многодетных семей на Алтае оценивается в сумму более 5 миллиардов рублей. Значимая сумма, которая позволит нашим семьям улучшить условия жизни и получить помощь», – отметил Губернатор.

Напомним: статус многодетной семьи устанавливается бессрочно. При предоставлении мер поддержки не учитывается критерий нуждаемости, что уравнивает такие семьи в правах.

Справочно: Поддержка многодетных предусмотрена по линии образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, транспортного обслуживания. Так, многодетным семьям гарантируется бесплатное посещение краевых государственных и муниципальных музеев, парков культуры и отдыха, выставок, организованных краевыми государственными и муниципальными учреждениями культуры. В законопроекте закреплено первоочередное предоставление детям в летний период путевок в загородные лагеря отдыха и их оздоровления на территории региона. Также гарантируется льгота по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 30 процентов платы за ЖКУ, в том числе расходов на оплату и доставку твердого топлива в пределах действующих нормативов.

Также прорабатывается вопрос о бесплатном проезде детей из многодетных семей в общественном транспорте, в т.ч. пригородном. Совместно с законодателями будут уточнены формулировки в части предоставления бесплатного питания детям из многодетных семей – школьникам и учащимся по программам среднего профессионального образования.

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