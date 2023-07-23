Губернатор Томенко отметил значимость Шукшинского фестиваля для сохранения русской культуры

22 июля в Сростках, на родине Василия Макаровича Шукшина прошло закрытие Шукшинского фестиваля. Губернатор Виктор Томенко побывал на торжественном мероприятии.

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Он отметил, что на фоне вала современного искусства Шукшинский фестиваль призван самого разного свойства популяризировать настоящую русскую литературу и кинематограф. И более того – популяризировать русскую жизнь, «русский мир», который до сих пор жив в людях Алтайского края.

«Каждый раз придумывается новое наполнение фестиваля, который проходит под девизом «Нравственность есть правда», но при этом остается неизменной главная идея – сохранение памяти и привлечение внимание новых поколений к творческому наследию нашего великого земляка Василия Макаровича Шукшина», — отметил губернатор.

Сростки посетил министр здравоохранения Михаил Мурашко, который находился в этот момент с рабочим визитом на Алтае.

«Это у меня была давняя мечта со студенческих лет, когда еще знакомился с творчеством Василия Макаровича, побывать в Сростках. Сегодня она сбылась. Шикарное место, блестящая атмосфера, ну и люди очень интересные».

Он добавил, что почувствовал дух алтайской земли и даже сам оказался в ситуации шукшинского рассказа «Срезал».

«Мы подошли сфотографироваться с группой молодых людей в национальных костюмах. Я представился: «Меня зовут Михаил». В ответ молодой человек лет 16 сказал: «А меня зовут Кирилл Олегович». Срезал на сто процентов!» — отметил Михаил Мурашко.

Кинозвезды

На закрытии фестиваля выступили звезды отечественного кино: Ирина Купченко, Борис Галкин, Полина Агуреева, Игорь Петренко.

– На таких людях, простых, сильных, смелых и талантливых, как у вас на Алтае, держится земля. Люди – самая большая ценность. Я сегодня была в Шукшинском музее, меня очень тронуло письмо матери Василия Макаровича. Это шедевр поэзии. Не зря Шукшин говорил, что учился русскому языку у матери, — сказала Ирина Купченко.

Борис Галкин вместе со своей женой эстрадной певицей Инной Разумихиной спел песню на стихи Владимира Набокова «Нас мало юных». Он поздравил зрителей с Шукшинским фестивалем и пожелал им добра и всего самого лучшего в этой жизни.

Полина Агуреева спела под гитару песню «В этой роще березовой».

– Уникальные места рождают уникальных людей. Я недавно прочла, что один кинокритик, посмотрев премьеру фильма «Печки-лавочки», сказал: «Как будто Россия сейчас передо мной возникла». Я бы всем пожелала, чтобы у вас была своя собственная Россия», — поделилась актриса.

Игорь Петренко вместе со своей женой актрисой Кристиной Бродской вели концертную программу на закрытии фестиваля.

Игорь Петренко отметил, что он счастлив оказаться на земле, где родился Василий Макарович Шукшин.

Призы кинофестиваля

За пять дней в рамках трех конкурсных программ (полнометражного, короткометражного и документального кино), а также спецпрограммы жители и гости посмотрели 40 фильмов. По предварительным подсчетам, на кинопоказах побывало более 7 тысяч зрителей.

В последний день работы фестиваля на Пикете подвели итоги работы кинофестиваля по номинациям. Гран-при XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля завоевал фильм якутского режиссера «Не хороните меня без Ивана».

Председатель жюри Михаил Калинин вручил главную награду фестиваля – колыванскую вазу из ревневской яшмы режиссеру фильму Любови Борисовой, которая пять лет назад уже взяла Гран-при на этом фестивале.

– Спасибо за награду. Я уже второй раз на Алтае, поэтому он стал еще более понятным мне. Человек, который родился на земле, не может жить среди бетона. Нашей культуре это очень близко. И эту мысль Шукшин остро чувствовал, тосковал по малой Родине. Желаю всем вам не терять своих коней и быть счастливыми, — сказала Любовь Борисова.

Специальный приз Губернатора Алтайского края XХV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля присужден фильму «Доктор» ( режиссер Артем Темников).

– Я не ожидал получить такой прекрасный приз. Я очень люблю Шукшина и благодарен всем, кто развивает этот фестиваль, — сказал Артемий Темников.

В конкурсной программе документального кино Главный приз за лучшее документальное кино Всероссийского Шукшинского кинофестиваля получил фильм «ОТОРВАННЫЕ» (режиссёр Владимир Кривов).

– Эта картина имеет столько пластов, столько образов. И пусть она не об Алтайском крае, а о Чукотке, но суть одна – она о людях, которые переживают о своей земле, — председатель жюри в номинации «Документальное кино», президент Ассоциации документального кино, многократный лауреат международных и российских кинофестивалей Галина Леонтьева.

В конкурсной программе короткометражных фильмов Главный приз за лучший игровой короткометражный фильм Всероссийского Шукшинского кинофестиваля получил фильм «БЕБИЯ, БАБУЯ, АНЗОРИК, Я И МАМА» режиссера Рауля Гейдарова.

– В дни фестиваля был очень теплый прием. Я удивился, сколько людей подошло ко мне после фильма. На Алтае очень круто, мы все участники кинофестиваля успели подружиться. У вас так хорошо, что не хочется возвращаться в каменную Москву, — сказал Рауль Гейдаров.

С документальной откровенностью. На Алтае работает выставка «Шукшин на документальном экране»

КОЧЕТЫГОВА Татьяна