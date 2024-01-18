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Губернатор Виктор Томенко проинспектировал ход ремонтных работ в военно-историческом отделе краеведческого музея в Барнауле

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Губернатор Виктор Томенко проинспектировал ход ремонтных работ в военно-историческом отделе краеведческого музея в Барнауле

Губернатор Виктор Томенко проинспектировал ход ремонтных работ в военно-историческом отделе краеведческого музея в Барнауле

Губернатор Виктор Томенко проинспектировал ход ремонтных работ в военно-историческом отделе краеведческого музея в Барнауле

О масштабной реконструкции, которая сейчас идет в музее, шла речь на совещании в Правительстве региона, которое провел Губернатор с руководителями органов власти региона, а также во время выезда на площадку, где ведется реконструкция музейного комплекса. Об этом сообщил официальный сайт Алтайского края.

В феврале 2018 года в Алтайском краеведческом музее случился пожар, были повреждены крыша и помещения второго этажа. По результатам открытого конкурса на выполнение работ по реконструкции музея был заключен контракт с компанией «Век-Строй». «В 2025 году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. К этому времени Музей военной истории, безусловно, должен быть готов к приему посетителей и проведению мероприятий. Поэтому необходимо завершить все работы по его реконструкции до конца текущего года, чтобы после этого сотрудники музея и краевого Министерства культуры могли заняться наполнением и организацией экспозиций», – отметил Виктор Томенко.

После завершения реконструкции краеведческий музей станет центром военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Увековечение памяти участников специальной военной операции, рассказ об истории Донбасса и Луганска – этому и другим важнейшим аспектам специальной военной операции будет посвящена постоянная экспозиция в музее. Кроме того, в музее будут экспозиции, связанные с ключевыми военными событиями нашей истории, начиная с Отечественной войны 1812 года: это военные конфликты начала и второй половины XIX века, Афганистан, Чечня, события Великой Отечественной войны.

В настоящее время ремонтные работы на музейном объекте идут полным ходом. Есть сложности, поэтому требуется корректировка проектно-сметной документации, дополнительное финансирование и установление новых, реальных сроков сдачи объекта. Эти задачи глава региона поставил перед Правительством края, государственными заказчиками и подрядчиком. 

Фото: Антон Федотов

Взято отсюда

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