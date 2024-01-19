Сегодня, 19 января, глава региона принял участие в церемонии открытия Кадрового центра «Работа России» в Барнауле. В помещениях сделан капитальный ремонт, созданы современные пространства для посетителей. На модернизацию Кадрового центра в краевой столице было выделено свыше 80 млн. рублей, в том числе около 20 млн рублей – средств федерального бюджета.

Глава региона отметил, что работа по созданию современных кадровых центров на базе центров занятости ведется в крае с 2020 года по инициативе Президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Демография». Скорость подбора персонала, качество услуг в таких обновленных центрах по всей стране существенно выше. Для соискателей работают карьерные консультанты, для работодателей – кадровые. «В позапрошлом году мы уже открывали обновленный центр в Тальменке, потом обновили центры в Чарышском и Благовещенском районах. Но Барнаул с его столичной миссией будет ориентиром того, как должна быть работа организована в целом по краю во всех центрах занятости. До 2026 года мы должны такую работу провести везде. Это большой объем средств. Большое число людей будет вовлечено в эти проекты. С Минтрудом Российской Федерации соглашение подписано, планы утверждены и обязательно должны выполняться», – подчеркнул Виктор Томенко.

Он пожелал руководству и сотрудникам нового центра, тем, кто придет сюда за помощью – жителям края, работодателям – обязательно достичь результатов. «Чтобы работа действительно приносила радость, а тот выбор, который делается в этих стенах при поддержке квалифицированного персонала, консультантов обязательно был осмысленным, приносил удовольствие, а возможно позволял бы найти дело всей своей жизни, – отметил глава региона.

Справка: В 2023 году для работодателей Алтайского края проведено 14 тыс. мероприятий по подбору кадров. В результате в регионе отмечается рост уровня занятости населения. На сегодня он составил 63% (сентябрь-ноябрь 2022 года — 58,9%). Сегодня государство расширило возможности подготовки кадров для приоритетных отраслей. В частности, обучение организуется для ключевых предприятий промышленности региона (профессии обучения — электрогазосварщик, электромонтер, водитель погрузчика, наладчик станков с ЧПУ, слесарь-ремонтник, слесарь механосборочных работ, токарь).

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