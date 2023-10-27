Херсонская область по примеру Крыма предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб
Сальдо: Херсонская область по примеру Крыма готова предъявить к Киеву иск
Херсонская область готова по примеру Крыма посчитать и предъявить к украинским властям иск за нанесенный ущерб. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Безусловно, мы готовы поддержать наших соседей в этом вопросе», — сказал Сальдо.
Он уточнил, что на данном этапе от исков вряд ли будет практическая польза, но они помогут задокументировать ущерб, нанесенный ВСУ, что «пригодится в будущем».
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал новые российские регионы оценить и предъявить Украине в судебном порядке нанесенный им ущерб. В начале июля стало известно, что Крым готовит второй иск к Украине. Константинов подчеркнул, что виновные в организации и совершении преступлений против миллионов крымчан «должны понести заслуженное наказание».
Новый иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергоблокадой. Об этом 27 октября сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов,
Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.
горняк
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