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Херсонская область по примеру Крыма предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Сальдо: Херсонская область по примеру Крыма готова предъявить к Киеву иск

Херсонская область готова по примеру Крыма посчитать и предъявить к украинским властям иск за нанесенный ущерб. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Безусловно, мы готовы поддержать наших соседей в этом вопросе», — сказал Сальдо.

Он уточнил, что на данном этапе от исков вряд ли будет практическая польза, но они помогут задокументировать ущерб, нанесенный ВСУ, что «пригодится в будущем».

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал новые российские регионы оценить и предъявить Украине в судебном порядке нанесенный им ущерб. В начале июля стало известно, что Крым готовит второй иск к Украине. Константинов подчеркнул, что виновные в организации и совершении преступлений против миллионов крымчан «должны понести заслуженное наказание».

Новый иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергоблокадой. Об этом 27 октября сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов,

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

горняк

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