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Хиромант рассказал, что можно узнать о человеке по форме большого пальца

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: pixabay.com

Если присмотреться к большому пальцу и знаках на нем, то можно увидеть многое о человеке. При условии наличия веры в хиромантию

Хиромант, нумеролог Евгений Шаплыгин объяснил ” Москве 24 “, о каких чертах характера говорит форма большого пальца.

По словам эксперта, если большой палец имеет сужение ниже области сгиба, как бы талию, это говорит о дипломатичности. Такой человек корректен в общении и не навязывает своего мнения.

Упертого человека, способного вести себя некорректно, выдает прямой палец.

Хиромант говорит, что стоит обратить внимание на линию под названием пхала, которая располагается на сгибе большого пальца и отделяет верхнюю фалангу от нижней. Идеально, когда она состоит из двух линий, образующих замкнутую овальную форму, напоминающую зернышко. Эксперт считает, что такой человек никогда не будет голодать.

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Также хорошо, если пхала состоит из двух параллельных линий, что значит ровную гармоничную жизнь.

У некоторых людей в сантиметре ниже пхалы можно заметить еще одну горизонтальную линию. Если она есть, значит, человек склонен к благотворительности и обладает сострадательной природой.

Линии в форме треугольников на большом пальце могут говорить о склонности человека к научным изысканиям или философии, а также способности логически мыслить, отметил Шаплыгин.

Если на верхней фаланге есть маленькие линии, которые пересекаются в форме крестика, то человек обладает сексуальностью и привлекателен для противоположного пола.

Линии в форме квадрата в области первой фаланги предупреждают о жесткости в характере. У тиранов этот квадрат будет четко выделен.

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Взято отсюда
город горняк

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