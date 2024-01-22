Никита Кологривый не стесняется говорить о коллегах всё, что думает

За последнее время актер из нашумевшего сериала про казанских бандитов «Слово пацана» (18+) Никита Кологривый успел нажить немало врагов. В Сети обсуждают актера, чьи последние (и не совсем) высказывания задели звезд российского кино. Артисты отвечают ему у себя в соцсетях, а кто-то из режиссеров уже заявил, что отказывается с ним работать. Редакция 116.RU собрала весь список тех, по кому очень нескромно прошелся киношный Кащей.

Кащей и Бортич

Во время подкаста с блогером и рэп-исполнителем Эльдаром Джараховым Кологривый затронул тему образования. Он заявил — актер, не окончивший театральный, это то же самое, что и «выйти замуж за мужчину и не любить его». Здесь Никита отметил актрису Сашу Бортич как непрофессионала без образования.

— Типы хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы многие несимпатичные девушки. Вы просто типы, бездельники.

Ответ от Александры поступил незамедлительно. В своем аккаунте в Instagram* она выложила фотографию в черной балаклаве, добавив сбоку смайлик клоуна и броскую надпись. Подписчики тут же решили, что сообщение адресовано Кологривому. Сейчас эта фотография уже недоступна.

— Оказывается, что некоторым артистам рот открывать только по тексту, — гласила надпись на фото.

Позже Бортич выложила пост, где высказалась о незаслуженном хейте. Она поделилась, что искренне не понимает волну негатива в ее сторону. Тем, что она не поступила на актерский, она не гордится, но и гениальную актрису из себя не строит. Бортич говорит: она никогда не высказывается о работе своих коллег по цеху, явно намекая на слова Никиты Кологривого.

— Я никогда не позволю себе обсуждать свое отношение к непонравившимся проектам в публичном поле. Никогда. То же самое про коллег. Это просто непозволительно. Никогда не делала таких заявлений, но это становится просто смешно, — написала Бортич.

Кащей и Козловский

Несмотря на то, что у актера Данилы Козловского есть профессиональное образование, ему тоже досталось. В школе-студии «Останкино» Кологривый резко высказался о работе коллеги в фильме «Духless», где Козловский исполнил главную роль.

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Интересно, что в 2023 году Никита Кологривый давал интервью, в котором говорил о Козловском. Тогда он заявил, что судьба Данилы Козловского его не пугает. Наоборот, актер считает, что «такая и должна быть судьба у хорошего артиста».

Кащей и «Слово пацана»

В одном из своих интервью Кологривый не смог пройти мимо своих коллег по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». По его словам, настоящим в сериале был только он, так как другие не жили той опасной жизнью пацанов 80-х и 90-х.

— Я вырос в этих местах, в отличие от Вани Янковского и еще кого-то. Вы это прекрасно видите в сериале — кто действительно знает, что такое эта жизнь, а кто играет, что знает эту жизнь.

Также актер отметил, что существует множество других отличных артистов, но из-за шумихи вокруг сериала Жоры Крыжовникова их попросту не замечают. Актерскую игру Рузиля Минекаева и Льва он посчитал недостаточно пронзительной. Кого под «Львом» подразумевал артист, сказать сложно. Это может быть Леон Кемстач, сыгравший Пальто, а может, и Лев Зулькарнаев (Зима) или даже Лев Черепанов (Колик).

— Есть куча ребят, которые хотят, чтобы вы их тоже слышали и видели, но пока что вы видите только «Слово пацана». И Рузиля со Львом. Хотя работы, как я считаю, не такие и пронзительные, не «Оскар». Хорошо, прикольно, но пацанам играть пацанов не так-то сложно. Если бы они сыграли аутиста или военного, хирурга, врача, спасателя. А это «в натуре, слышь, ты че» — это сложно что ли? Вы прикалываетесь? Давайте не возвышать того, чего нет. Я вам быстренько открою глаза, выскажу за всех тех, кто в протесте этого кипежа.

По информации наших коллег из Woman.ru, на премьере сериала «Прелесть» народный артист и по совместительству отец Ивана Янковского Филипп Янковский решил упомянуть Никиту Кологривого в своей речи.

— Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает, — шутливо подметил Янковский со сцены.

Он также упомянул, что своими высказываниями Кологривый успел разозлить журналиста Отара Кушанашвили. В своем обзоре на скандальное интервью с Никитой Кологривым журналист Кушанашвили назвал артиста «косным, ограниченным и тупым». Журналист припомнил актеру его старое интервью, где Кологривый заявлял, что все роли народных советских артистов Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского скучные.

— Кологривый, пес ты шелудивый, мне б тебя в хвост и в гриву, — заявил Отар.

Отар Кушанашвили не единственный, кто прокомментировал те слова о советских артистах. В свежем интервью ТАСС актер Леонид Ярмольник назвал «этого Кологривого» дураком. По словам Ярмольника, на месте Никиты он бы завязал с актерской профессией.

— Я могу просто ответить: мне его жалко. Этого человека, этого Кологривого жалко. Я думаю, что он дурак. Всё. Если, занимаясь этой профессией, он не понимает, до какой степени талантлив и уникален Смоктуновский и до какой степени пронзителен, точен, обаятелен Абдулов, то мне его жалко. И я бы на его месте завязал с профессией. Хотя бы для того, чтобы его не сравнивали со Смоктуновским и с Абдуловым.

Кащей и режиссеры

Российский режиссер Стас Иванов, известный по сериалам «ЮЗЗЗ» и «Немцы», тоже не промолчал — написал об артисте всё, что он думает. Он выразил свое нежелание работать в будущем с сериальным Кащеем и пошутил, что переживает за актера Хоакина Феникса, ведь скоро в Голливуде его заменит Никита Кологривый. В своем телеграм-канале он также делает опросы, куда включает имя теперь уже скандального актера.

— Артист Н. Кологривый объявил охоту за «лжеартистами» в духlesse Д. Козловского, попутно сообщив о целой тысяче данилеподобных. Дайте знать, если найдете парочку: Никите на убой, а мне для будущих свершений, — написал в одном из своих постов режиссер.

Режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников открыто ничего про Кащея, которого создал сам, не говорил. Но можно сказать, он красноречиво молчит. В своем аккаунте в запрещенной соцсети он публикует фото со всеми актерами из сериала про казанских бандитов. И с уже давно известными Сергеем Буруновым, Иваном Янковским, и с только-только начавшими карьеру Ярославом Могильниковым (исполнитель роли Ералаша), и с Анной Пересильд (Айгуль), и с Рузилем Минекаевым (Маратик), и со Львом Зулькарнаевым (Зима), и со Славой Копейкиным (Турбо). Но вот снимка с главным антагонистом «Слова пацана» Крыжовников не публикует. Ни одного.

Кащей и рэп-индустрия

Никита Кологривый не ограничился лишь критикой киноиндустрии. В одном из подкастов он нелестно высказался о новой музыке, в частности, о треках рэпера Big Baby Tape. Он передразнил манеру исполнителя, а затем добавил, что не понимает, как можно иметь стихи великих поэтов в прошлом и так плохо писать что-то в настоящем.

— Я понимаю звучание типа на южном берегу Штатов — у них не было Пушкина, Чехова, Лермонтова, Достоевского. А у нас-то? Это же деградация! Как можно иметь лучшие стихи два века назад, а сейчас писать намного хуже? Любое стихотворение Лермонтова — в нём словарный запас больше, чем в любом альбоме рэпера, — возмутился Кологривый.

Реакцию на свои песни заметил Big Baby Tape. Он выложил в своём профиле отрывок того самого подкаста с недовольным актером, добавив несколько смеющихся смайликов. В историях в своем Instagram* рэпер предложил подписчикам не засорять свои головы «морализаторскими мнениями от актеров второго плана» и просто наслаждаться искусством.

— Объясните, а как можно прийти от Тарковского и советской классики к «Слову пацана»? — добавляет рэпер.

Кащей и зрители

К удивлению, в соцсетях активно поддерживают Кологривого и его спорные речи. В комментариях под интервью и публикациями артиста можно найти лишь пару недовольных высказываний. Остальные видят в актере, сыгравшем Кащея, харизму и смелость, подчеркивают дерзость его характера. Подписчики им восторгаются и пишут, что таких, как Кологривый — мало. Особенно в актерской среде.

— Тебя любят и ненавидят уже, Никита! Давай еще! Надо больше нутро повытаскивать из людей. Они же себя видят в тебе. У кого какие пороки, то и пишут. Ну или они боятся.

— Хорошо так Бортич и Козловского по носу щелкнул! Зачет.

— Сегодня посмотрела интервью, потом посмотрела твой прямой эфир. Никита, ты крут! Умный, харизматичный, очень талантливый. Как ты и говорил, что сможешь сыграть второстепенного персонажа так, что затмишь главные роли. Так и получилось с Кащеем. Про Адидаса все позабыли.

На защиту Никиты встает и его супруга Александрина Питиримова. Нашим коллегам из «СтарХита» она ответила на вопрос о большом количестве критики чужих работ со стороны Никиты.

— По поводу критики или уважения, это лишь чье-то мнение, фантазия, мысли. Знаю одно: он добился того, к чему шел, и сейчас для него это важно, и пусть будет так, — рассуждает Александрина.

Никита Кологривый родом из Новосибирска. Изначально он планировал поступать в педагогический, но дед переубедил его выбрать театральное училище. В 2018 году актер окончил ГИТИС с красным дипломом. Ранее подробную биографию актера мы разбирали в нашем материале.

Актеров сериала «Слово пацана» всё чаще обсуждают в социальных сетях. С актером Львом Зулькарнаевым тоже вышло интервью, где он порассуждал о том, как бы сделал второй сезон. Недавно Анна Пересильд, исполнительница роли Айгуль, дала свое первое большое интервью, где рассказала обо всех деталях работы над сериалом «Слово пацана». Мы также отдельно писали о биографии юной актрисы, ее детстве и прошлых экранных работах. А сейчас все обсуждают ее новую работу в сериале «Нежность». Зрители недовольны актерской игрой девочки.

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

Взято Источник

22.01.2024