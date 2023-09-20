Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

Игорю Николаеву провели аортокоронарное шунтирование - ГОРНЯК22
20.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Здоровье
В Борзовой Заимке водитель насмерть сбил семилетнюю девочку и сбежал. Фото и видео. Мужчина задержан.
Новости Алтай
Новый гимн Рубцовска прозвучал на сцене Драмтеатра. 
Новости Алтай
СВО
Барнаулец пытался отравить мобилизованных
Новости Горняк
Курятина в Алтайском крае бешено подорожала и становится дефицитом
Здоровье
Новости Алтай
Алтайский край, возглавлявший рейтинг по ожирению, оказался в лидерах по ЗОЖ
Бизнес
Новости Горняк
В Алтайском крае вынесен приговор за пособничество в контрабанде леса

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье164 News
Новости Алтай988 News
Новости Горняк219 News
Образование130 News
Общество278 News
Объявления78 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!
объявления

Игорю Николаеву провели аортокоронарное шунтирование

ГОРНЯК2201 mins

Фото: unsplash.com

Николаев отключен от ИВЛ и дышит самостоятельно, его состояние стабильно тяжелое, но операцию он перенес удовлетворительно

Певцу и композитору Игорю Николаеву провели аортокоронарное шунтирование, сообщает Telegram-канал Mash .

По информации издания, медики решились на это из-за диагностированного по снимкам нарушения кровоснабжения миокарда (закупорки сосудов).

Позже его переведут в обычную палату, еще через пару недель планируется выписка и реабилитация, сообщает источник.

Напомним, 15 сентября Игоря Николаева экстренно госпитализировали . Артист попал в больницу из-за проблем с сердцем – он пожаловался на боль в груди и ухудшение самочувствия. У композитора обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

Добавить комментарий

Похожие новости