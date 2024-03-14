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Информационная программа по предупреждению мошеннических действий в отношении граждан старшего поколения прошла в Барнауле

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Информационная программа по предупреждению мошеннических действий в отношении граждан старшего поколения прошла в Барнауле

Информационная программа по предупреждению мошеннических действий в отношении граждан старшего поколения прошла в Барнауле

Информационная программа по предупреждению мошеннических действий в отношении граждан старшего поколения прошла в Барнауле

В связи с участившимися случаями возникновения пожаров, мошенническими деяниями в отношении жителей города, 13 марта для членов членов Барнаульской городской окружной общественной организации Всероссийской организации ветеранов, Барнаульской городской общественной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз Ветеранов» была организована информационная программа с целью предотвращения и предупреждения мошеннических действий в отношении граждан старшего поколения, профилактики возникновения пожаров.

В ходе мероприятия заместитель начальника управления МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» Александр Чуриков рассказал присутствующим                    об основных причинах возникновения пожара, о необходимых действиях при его возникновении.

Александр Юрьевич напомнил о необходимости помнить и четко соблюдать правила пожарной безопасности, а также подробно рассказал о работе автономных дымовых пожарных извещателях, которые должны быть установлены в каждом доме (квартире): «При первых признаках возгорания или задымления извещатель издаёт достаточно громкий сигнал, способный разбудить человека. Это предоставит возможность Вам оценить ситуацию и отреагировать — покинуть помещение или самостоятельно потушить огонь».

Начальник отделения по раскрытию мошенничества и краж банковских карт УМВД России по г.Барнаулу Александр Широков рассказал присутствующим об основных видах мошенничества с использованием банковских карт, об участившихся случаях хищения с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Александр Сергеевич привел примеры схем мошенничества, обратил внимание на необходимость быть бдительными и не попадаться на всевозможные ухищрения мошенников.

Члены ветеранских организаций отметили актуальность проведения подобных информационных программ для получения рекомендаций и ответов на интересующие вопросы.

    

Напоминаем,

Уважаемые жители города! Будьте бдительны!

Прекратите разговор, если:

-представляются службой безопасности банка, просят номер карты

-просят назвать пароли, коды из СМС

-просят установить программу на телефон

-предлагают кредит и просят перевести деньги

-предлагают заработать в интернете на бирже

-звонят по вашему объявлению, просят карту, коды для перевода (не называйте пароли)

-просят в долг в социальных сетях

-просят внести предоплату за товар

-просят деньги за найденную вещь

– никогда не сообщайте реквизиты карты

-не сообщайте пароли, если у Вас хотят купить товар.

Будьте бдительны!

Взято отсюда

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