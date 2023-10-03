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История двух братьев-добровольцев СВО из Алтайского края

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Уроженцы Новоалтайска братья Олег и Дмитрий Ерёмины участвовали в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Но вернулся из боев только старший из братьев.

Выросли вместе

О погибшем в июле этого года Дмитрии Ерёмине вспоминает его двоюродная сестра Татьяна Ахметгалиева. Она гордится тем, что в нынешнее время работает на заводе «Геофизика»:

– Хотя для выполнения заказа бывает, что работаем и по 12 часов, но знаем, что наша продукция нужна армии. Никогда не забуду, как моя мама, которую ничто в ее возрасте не может вроде бы уже удивить, смотрела по телевидению на сцены прошлогоднего бегства в Грузию из России: «Дочь, а кто же нас теперь защитит?» Ведь все эти беглецы ходили в такие же школы, что и мы, читали в детстве те же книги! А Олег и Дмитрий просто не могли поступить иначе, не стать добровольцами. Я очень благодарна всем своим коллегам за помощь и поддержку в дни, когда мы хоронили Диму.

Татьяна не может сдержать слез, рассказывая подробности последнего боя младшего брата и трехдневные усилия его сослуживцев по выносу из «серой зоны» тел павших товарищей.

– А в начале года, 19 января, мы его проводили в Краснодар, где давно живет старший брат Олег. Контрактов сроком на полгода, как раньше у Олега, уже не было, и Дима заключил контракт на три года. Он хотел служить в том же подразделении, где был медиком Олег, – уточняет Татьяна.

Олег Ерёмин в 1997 году окончил Алтайский государственный медицинский университет. Сначала преподавал в вузе фармакологию. Потом работал дерматологом в Абхазии. Его общий стаж в профессии сейчас уже 26 лет. Перебравшись в Краснодар, Олег решил совсем остаться в столице Кубани.

Казалось бы, врачебная специальность Олега Александровича была далека от военной медицины, но с началом спецоперации на Украине краснодарский доктор решил, что его место в армейском строю.

– Мы его спрашивали: «Почему ты пошел добровольцем? Ведь ты никогда не служил в армии!» – рассказывает Татьяна. – Более мирного человека было трудно представить. Мы выросли все трое вместе в Белоярске. Олег младше меня на год. Дима из нас был самым маленьким, мы с ним нянчились.

Доктор Ерёмин пришел весной 2022 года в военкомат и заявил: «Если моя помощь нужна в боевой обстановке, то я готов выехать». Его отправили на переподготовку. Вскоре Олег Александрович оказался на ЛБС, то есть на линии боевого соприкосновения.

– Тогда контракты заключить еще можно было на полгода. Олег его продлил осенью прошлого года. Мы здесь, конечно, ничего не знали об особенностях его службы, – комментирует сестра. – А он, оказывается, не в медсанчасти работал, а на переднем крае сопровождал бойцов на задания.

Вслед за старшими

К тому времени, когда Олег Ерёмин продлевал свой контракт, младший брат уже принял решение тоже подписать контракт на военную службу. Были слезы и уговоры родных, но Дмитрий не отказался от своих планов.

– Он – мужчина и уже не мог ничего пересмотреть. Олег пообещал добиться, чтобы младший попал в его подразделение, когда кончится у кого-нибудь контракт и освободится место. Но потом Дима сказал, что уже сдружился в своем новом коллективе со всеми ребятами и останется служить с ними до конца, – с гордостью вспоминает Татьяна.

В отличие от Олега, младший брат с армией был знаком по своей срочной службе в Подмосковье. Но тогда, в «нулевых» годах, желания остаться на военной службе не было. Тем более, что дома ждала невеста Вероника.

– После школы Дмитрий учился в филиале Московской юридической академии, но не закончил ее, не захотел доучиваться в Бийске. Работал до армии помощником машиниста на железной дороге. После службы пробовал заниматься собственным маленьким делом, продавал рыболовные снасти, – рассказала Тамара Васильевна, мама Олега и Дмитрия.

Сергей Федосеев – двоюродный брат Ерёминых. У него, 57-летнего, за плечами и служба на таджикско-афганской границе еще во времена СССР, и не одна служебная командировка на Северный Кавказ в составе отряда «Тигр», и два ордена Мужества.

– Почему туда, на передний край, приходят добровольцами люди самых разных мирных профессий? Наверное, все от воспитания зависит. Когда Родина в опасности, то все те, у кого отцы служили, а деды воевали, считают, что просто обязаны взяться за оружие, – уверен ветеран МВД.

Сергей Анатольевич с мая прошлого года тоже принимал участие в боевых действиях в зоне проведения СВО.

Добровольцы, с которыми служил Федосеев, когда оказались после боев не на переднем крае, занялись снабжением.

– Искали себе в этом деле помощников в крае. Одним из первых откликнулся Марат Жумадилов, директор нашего завода «Геофизика». Он очень помог нашему отряду в то первое непростое время, когда многого нужного бойцам не всегда хватало, – вспоминает ветеран.

Прошедший через несколько войн Сергей Федосеев уверен, что многое для новых, более молодых добровольцев зависит от их инструктора.

– Не пойдет же новичок за мной сразу на передний край. Ему физической подготовки может не хватить, – заверяет Сергей Анатольевич. – Конечно, люди без опыта были и на первой линии, где нам хорошо помогали. Каждый на своем месте что-то делал. Командир учитывает возможности каждого. Если что-то совсем не получается, то человек без боевого опыта становится водителем или отправляется на службу в тыловые подразделения. Мужчина может быть физически развитым, но это совсем не означает, что он сможет пройти с нагрузкой 40 кг 8–12 км.

Так и не случилось Сергею Анатольевичу встретить никого из двоюродных братьев в боевой обстановке ни в прошлом году, ни в нынешнем. В разных местах, на разных специальностях оказались три родственника.

– Но специальность у всех нас была там одна – защищать Родину, Россию, – подчеркнул Сергей Федосеев.

Туча помогла

Как только Олег узнал о гибели младшего брата, сразу приехал на Алтай. Он уже не служил: мама уговорила, чтобы хоть один сын вернулся из армии.

– Три дня тела Димы и его погибшего сослуживца Славы не могли вытащить с места обстрела, где они погибли, – продолжает свой рассказ Татьяна. – Постоянно над группой, которая ходила туда, появлялся украинский беспилотник, и сразу шел обстрел. К 29 июля, хотя и раненым, но все же на ногах, остался только один из тех сослуживцев, кто знал точное место у Клещеевки, где лежали тела нашего Димы и Славы из Краснодара. И произошло чудо. Туча закрыла ту поляну с погибшими, и сразу же смогли наши без помех вытащить тела в расположение.

«Папа – герой!»

Маленькой Варе в ноябре будет девять лет. Она часто берет в руки портрет папы Димы.

– Твой папа – герой! – говорит часто дочери Вероника.

В марте 10-й бригаде спецназа, где служил младший сержант Дмитрий Ерёмин, президентским указом присвоили гвардейское звание.

Уверен, что для Вари, как и для ее маленького братика Матвея, папа всегда останется в памяти воином-героем. Мама Вероника бережно хранит для детей орден Мужества, которым посмертно был награжден Дмитрий.

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ПЛАТУНОВ Евгений

Взято отсюда
новости горняк

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