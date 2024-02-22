21 февраля глава администрации Железнодорожного района Андрей Курышин провел ежегодный отчет. На торжественном мероприятии собрались представители администраций Алтайского края и города Барнаула, Депутаты Алтайского Краевого Законодательного Собрания и Барнаульской городской Думы, общественники, руководители и сотрудники различных предприятий, работники образовательной сферы, врачи, представители жилищно-коммунальной сферы.

Глава администрации рассказал о выполненных задах и реализованных проектах. Андрей Курышин отметил, что 2023 год прошел под знаменем специальной военной операции. Множество различных организаций, теперь уже на регулярной основе, отправляют гуманитарную помощь в зону проведения СВО.

«Через пункт сбора муниципального штаба взаимопомощи #МыВместе отправлены в зону военных действий – медикаменты, окопные свечи, маскировочные сетки, теплая одежда, оборудование, более 500 (пятисот) килограммов продуктовых наборов. Сотрудниками и учащимися образовательных учреждений района неоднократно направлялась гуманитарная помощь и средства поддержки военнослужащим. Не остались в стороне и предприниматели, работающие на территории района, общественные организации», добавил Андрей Курышин.

Особое внимание в минувшем году было уделено улучшению внешнего облика улиц и дворов Железнодорожного района. В 2023 году продолжилась масштабная работа по сносу аварийного жилья, было снесено 20 многоквартирных домов. 6 дворовых территорий благоустроили по программе «Комфортная городская среда». На придомовых территориях многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Молодежная, 62а; ул.80 Гвардейской Дивизии, 6; ул.Солнцева, 9; ул.Восточная, 131; ул.Телефонная, 32 и 58 обновили асфальтовое покрытие, установили урны и скамейки, смастерили детские и спортивные площадки. Такие глобальные изменения стали возможны при активной поддержке общественников и активных горожан.

«Сегодня ТОС партнеры органов власти, способны не только генерировать проекты развития территорий, но и находить ресурсы для их реализации. Шаг за шагом территориальные сообщества развиваются, решают насущные проблемы, создают новые образы городских дворов и скверов, вносят свой вклад в улучшение окружающей среды и социальное благополучие района, вовлекают в общественную жизнь широкий круг жителей», отметила председатель ТОС Матросовского микрорайона Нина Черненко.

В своем отчете Андрей Курышин подчеркнул, что немаловажным вектором в работе администрации является работа с детьми и подростками, которым необходимы комфортные условия для полноценного развития. В минувшем году кардинальные изменения произошли в Лицее №3. По федеральному проекту «Модернизация школьных систем образования» в учреждении сделали ремонт в помещениях, рекреациях, в спортивном и актовом залах и столовой. В здании заменили коммуникации: систему электроснабжения, водоснабжения, отопления и канализации. Дополнительно в школе закупили новую мебель и учебное оборудование.

В выступлениях приняли участие заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Алтайского краевого Законодательного Собрания Ксения Белоусова и первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров.

Глава администрации Железнодорожного района Андрей Курышин поблагодарил всех участников отчета за плодотворную и качественную работу. Он отметил, что в следующем году необходимо увеличить достигнутые показатели.

«Безусловными ориентирами в работе администрации района будет выполнение указов Президента Российской Федерации, поручений Губернатора Алтайского края и главы города Барнаула. Наша главная задача на сегодня – продолжать решать проблемы населения и направлять усилия на повышение качества жизни людей, обеспечения дальнейшего комплексного социально-экономического развития района», обратился ко все присутствующим Андрей Курышин.

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