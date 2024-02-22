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Итоги работы за 2023 год подвел глава администрации Железнодорожного района

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Итоги работы за 2023 год подвел глава администрации Железнодорожного района

Итоги работы за 2023 год подвел глава администрации Железнодорожного района

Итоги работы за 2023 год подвел глава администрации Железнодорожного района

Итоги работы за 2023 год подвел глава администрации Железнодорожного района

Итоги работы за 2023 год подвел глава администрации Железнодорожного района

Итоги работы за 2023 год подвел глава администрации Железнодорожного района

Итоги работы за 2023 год подвел глава администрации Железнодорожного района

21 февраля глава администрации Железнодорожного района Андрей Курышин провел ежегодный отчет. На торжественном мероприятии собрались представители администраций Алтайского края и города Барнаула, Депутаты Алтайского Краевого Законодательного Собрания и Барнаульской городской Думы, общественники, руководители и сотрудники различных предприятий, работники образовательной сферы, врачи, представители жилищно-коммунальной сферы.

Глава администрации рассказал о выполненных задах и реализованных проектах. Андрей Курышин отметил, что 2023 год прошел под знаменем специальной военной операции. Множество различных организаций, теперь уже на регулярной основе, отправляют гуманитарную помощь в зону проведения СВО.

«Через пункт сбора муниципального штаба взаимопомощи #МыВместе отправлены в зону военных действий – медикаменты, окопные свечи, маскировочные сетки, теплая одежда, оборудование, более 500 (пятисот) килограммов продуктовых наборов. Сотрудниками и учащимися образовательных учреждений района неоднократно направлялась гуманитарная помощь и средства поддержки военнослужащим. Не остались в стороне и предприниматели, работающие на территории района, общественные организации», добавил Андрей Курышин.

Особое внимание в минувшем году было уделено улучшению внешнего облика улиц и дворов Железнодорожного района. В 2023 году продолжилась масштабная работа по сносу аварийного жилья, было снесено 20 многоквартирных домов. 6 дворовых территорий благоустроили по программе «Комфортная городская среда». На придомовых территориях многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Молодежная, 62а; ул.80 Гвардейской Дивизии, 6; ул.Солнцева, 9; ул.Восточная, 131; ул.Телефонная, 32 и 58 обновили асфальтовое покрытие, установили урны и скамейки, смастерили детские и спортивные площадки. Такие глобальные изменения стали возможны при активной поддержке общественников и активных горожан.

«Сегодня ТОС партнеры органов власти, способны не только генерировать проекты развития территорий, но и находить ресурсы для их реализации. Шаг за шагом территориальные сообщества развиваются, решают насущные проблемы, создают новые образы городских дворов и скверов, вносят свой вклад в улучшение окружающей среды и социальное благополучие района, вовлекают в общественную жизнь широкий круг жителей», отметила председатель ТОС Матросовского микрорайона Нина Черненко.

В своем отчете Андрей Курышин подчеркнул, что немаловажным вектором в работе администрации является работа с детьми и подростками, которым необходимы комфортные условия для полноценного развития. В минувшем году кардинальные изменения произошли в Лицее №3. По федеральному проекту «Модернизация школьных систем образования» в учреждении сделали ремонт в помещениях, рекреациях, в спортивном и актовом залах и столовой. В здании заменили коммуникации: систему электроснабжения, водоснабжения, отопления и канализации. Дополнительно в школе закупили новую мебель и учебное оборудование.

 В выступлениях приняли участие заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Алтайского краевого Законодательного Собрания Ксения Белоусова и первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров.

 Глава администрации Железнодорожного района Андрей Курышин поблагодарил всех участников отчета за плодотворную и качественную работу. Он отметил, что в следующем году необходимо увеличить достигнутые показатели.

«Безусловными ориентирами в работе администрации района будет выполнение указов Президента Российской Федерации, поручений Губернатора Алтайского края и главы города Барнаула. Наша главная задача на сегодня – продолжать решать проблемы населения и направлять усилия на повышение качества жизни людей, обеспечения дальнейшего комплексного социально-экономического развития района», обратился ко все присутствующим Андрей Курышин.

Администрация Железнодорожного района, Телефон: (3852) 62-56-38, E-mail: pressa@gd.barnaul-adm.ru

При использовании информации ссылка на официальный сайт города Барнаула обязательна

Взято отсюда

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