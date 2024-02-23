Говорят, что сравнить внука и деда как актеров очень сложно, но всё же…

23 февраля 2024, 11:0072Написать комментарий

23 февраля тому самому Мюнхгаузену, незабываемому и легендарному Олегу Янковскому, исполнилось бы 80 лет. MSK1.RU вспоминает легендарного актера, а еще рассказывает о его уникальной актерской семье, в которой сейчас появился еще один Олег Иванович Янковский.

«Я, на свою беду, бессмертен»

«Есть что-то еще, что делает его персонажей глубже, значительней, чем образ, который он играет, — говорил об Олеге Янковском режиссер Валерий Тодоровский, снявший народного артиста СССР в картине «Любовник». — И в жизни было так же. Была какая-то тайна в нем, и благодаря ей он был больше чем талантливый актер или красивый мужчина».

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— Он никогда не раскрывался до конца, — вспоминал товарища по сцене народный артист РСФС Александр Збруев. — Тайна, которая в нем была, так и осталась не разгаданной…

И сейчас, спустя 14 лет после его смерти, первым всплывает в памяти этот пронзительный взгляд красивых глаз и красноречивое молчание, которое говорит больше, чем фразы его героев, разошедшиеся на цитаты. «Я, на свою беду, бессмертен», — печалится его Волшебник в «Обыкновенном чуде». Но для тех, кто ценит удивительный дар Олега Янковского, «бессмертие» кинопленок с его ролями остается не проклятием, а даром. Жесткий в производственных драмах «Премия» или «Мы, нижеподписавшиеся», притягательный и сексуальный в фильмах «Мой ласковый и нежный зверь» или «Влюблен по собственному желанию», мудрый и ироничный в «Обыкновенном чуде» и «Том самом Мюнхгаузене», потерянный и переживающий кризис в «Полетах во сне и наяву» или в картине «Храни меня, мой талисман». Пронзительный и беззащитный в фильмах Тарковского «Зеркало» и «Ностальгия». В последних своих работах он сыграл высокую трагедию в картинах «Анна Каренина» и «Царь».

«Мы привыкли считать, что мужеством обладают те, кто в детстве и юности прошел суровую школу. Но это не так — мужеством обладают те, кто обладает мужеством». Эти слова Олега Янковского, прежде всего, о нем самом. Зная о безнадежности своей борьбы с раком поджелудочной железы, он до последнего снимался, выходил на сцену, не давая повода друзьям и зрителям его жалеть.

— Уходил он очень достойно. До последнего играл в «Женитьбе». Ему было очень плохо, но никто не замечал, — вспоминал режиссер «Ленкома» Марк Захаров. — А когда зрители стали замечать, что ему тяжело, вот тогда он ушел.

«Дед великий, внук дерево, я живу с этим много лет»

Но уже почти три года на свете снова живет Олег Иванович Янковский. В честь великого деда назвал своего сына еще один популярный Янковский — Иван Филиппович. В свои 34 года он, пожалуй, добился не меньшей популярности, чем дедушка в его возрасте. А уж фестивальных наград завоевал даже больше. У Олега Янковского был только один «Золотой орел» за роль в сериале «Доктор Живаго». У его внука Ивана «Золотых орлов» уже пять: за «Лучшую мужскую роль» в фильмах «Дама Пик» и «Чемпион мира», за «Лучшую мужскую роль второго плана» в картинах «Текст» и «Огонь». А также награда «Лучшему актеру сериала» за роль в детективе «Фишер». По числу картин пока Иван отстает от деда, да и по их уровню тоже, но если бы всё еще выходил журнал «Экран», который после фильма «Влюблен по собственному желанию» назвал Олега Янковского актером 1982 года, то актером 2023-го можно смело взывать Ивана Янковского. Две неожиданные характерные роли в сериалах «Фишер» и «Слово пацана» подняли его популярность на новый уровень.

— Конечно, Олега Янковского и его внука Ивана очень сложно сравнивать, да и невозможно, на мой взгляд, — считает глава актерского агентства «АГНИ-Кино» Мария Проконичева. — Это разные планеты. Кто лучше выглядит на небе — Марс или Юпитер? Иван старательно идет по стопам деда, и это тот случай, когда талант не отдохнул на внуке. У Янковских одна из самых красивых и талантливых династий. И популярность Ивана Янковского, на мой взгляд, будет только увеличиваться, благодаря тому, как избирательно он относится к предложениям ролей, как профессионально, ответственно он подходит к своей работе.

Актриса нашего агентства Анна Снаткина рассказывала, что ей было интересно и комфортно работать вместе с Иваном Янковским на площадке сериала «Фишер». Он серьезно относится к работе над своей ролью, погружается в образ, взаимодействует с партнерами. Иван — продолжение династии, даже во взгляде есть эта фирменная «загадочность» Янковских.

Счастье родиться в такой творческой семье имеет и обратную сторону: груз фамилии давит на ее молодых представителей. Это ощущал Филипп Янковский. Это ощущает и его сын Иван. Поэтому после получения премии «Золотой орел» за роль в сериале «Фишер» он написал на своей странице в социальной сети:

«…Так вышло, что если ты из киносемьи и являешься сыном, внуком и тд и тп, на тебя часто смотрят с каким то внутренним ощущением того, что всё то, что хорошее с тобою происходит, то это непременно благодаря твоим предкам. Это блат. Дед великий, внук дерево. Отец прекрасен, сын никакущий и бла бла бла. Поверьте я живу в этом очень много лети безусловно до меня доходят эти мысли и мнения…»

Именно дедушка первым привел любимого внука на съемочную площадку. В пять лет Иван сыграл ангела в картине «Приходи на меня посмотреть» — единственном фильме, который Олег Янковский поставил как режиссер. Внуком он остался доволен, но по-другому и быть не могло, ведь Иваном, а потом и его младшей сестрой Лизой, сегодня тоже успешной молодой актрисой, дедушка занимался всё свободное время.

— Выходные мы проводили вместе, ходили в музеи, в кино, — вспоминает Иван Янковский общение с любимым дедом. — «Ваня, — говорил он, — сначала духовная жизнь, потом развлечения».

Рождение внука стало настолько важным событием в жизни Олега Янковского, что в театре его даже стали называть Дед, хотя этому дедушке было всего 46 лет.

— Когда у Олега появились внуки, в театре его стали звать Дед, — рассказывал Александр Збруев. — Янковский это поощрял, ему прозвище нравилось. Потому что он очень любил Ваню и Лизу. Больше, чем это обычно бывает у актеров.

«Семья во мне, а я в семье»

Сегодня дедушка был бы очень рад за внука. А может, и сыграл бы с ним вместе.

— Олег Иванович Янковский и сегодня был бы невероятно востребован. Актер получал бы огромное количество предложений, — уверена руководитель актерского агентства «АГНИ-Кино» Мария Проконичева. — Другое дело, что видели бы мы его на экранах не так часто. Думаю, что актер также бы тщательно выбирал сценарии и роли, проекты, в которых ему интересно было бы участвовать. Такие выдающиеся и талантливые актеры пользуются популярностью вне зависимости от времени, от их возраста.

Олег Иванович Янковский — это другая планета, высокий уровень актерского мастерства, таланта. Это другая школа. Сейчас число актеров увеличилось в тысячи раз, хочешь играть — иди на платные курсы, в какие-то студии, можешь даже нанять себе «коуча» или самому снимать для себя в своем же фильме. А тогда поступить в театральный или во ВГИК было очень сложно. Штучный отбор, выбирали самых лучших. У Янковского талант, характер и невероятная притягательность и харизма.

По словам Александра Збруева, главными друзьями Олега Янковского были его любимые — жена, сын, а позднее внуки. Тесные дружеские отношения в семье Янковских живут и теперь. Не стало дедушки, но отец и мама очень поддерживают Лизу и Ивана.

«Да, мы похожи, но я как ты не умею… Спасибо тебе, что плачу и вижу в тебе всех самых дорогих мне людей. Ты мой герой. Береги своих, а они сберегут тебя. Пацан, сечешь, о чем я? Спасибо. Люблю. Горжусь», — написала актриса Оксана Фандера сыну в своем телеграм-канале после его ошеломительного успеха в сериале «Слово пацана» и вручения «Золотого орла» за сериал «Фишер».

Да и сам Иван полностью предан своей семье — сынишке Олегу и жене, актрисе Диане Пожарской, с которой они поженились три года назад. Прекрасной бабушке Людмиле Зориной, отцу Филиппу и маме Оксане. О чем рассказал на своей странице в соцсети:

«…Я помню последнюю улыбку дедушки, мы с ним тогда прощались… его фирменная улыбка смотрела на меня и пыталась сказать мне, что, мол, будь лучше меня, старайся успеть то, что не успел я. Овладей тем, что у меня не получалось. Я вот и стараюсь…

Я тут за мою семью стою. Семья во мне, а я в семье. Кто меня знает, тот в курсе…»

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Взято Источник

23.02.2024