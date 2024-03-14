Сегодня, 14 марта, из Барнаула отправился автовоз с шестью специализированными автомобилями в зону проведения специальной военной операции.

На отправке автовоза с площади Свободы присутствовали глава города Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Барнаульской городской Думе Вячеслав Перерядов, руководитель регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» в Алтайском крае Сергей Войтюк, депутат Барнаульской городской Думы, директор ООО «Городской департамент ЖКХ» Дмитрий Ильиных, депутат Барнаульской городской Думы, генеральный директор ООО Группа компаний «Промкотлоснаб» Павел Кравченко, индивидуальный предприниматель Дмитрий Иванов, индивидуальный предприниматель Андрей Кутулуцкий и другие предприниматели.

Глава города Барнаула Вячеслав Франк рассказал, что спецтехника отправляется из Барнаула в зону специальной военной операции уже в 5-й раз. Груз сформирован администрацией города совместно с барнаульскими предпринимателями и общественными организациями.

«Я бы хотел сказать особые слова благодарности присутствующим здесь, а также городским предпринимателям за помощь в подготовке этого гуманитарного груза. В Барнауле организована системная работа по оказанию помощи военнослужащим в зоне СВО, жителям ЛНР и ДНР. Это наше общее дело. Спасибо всем горожанам, участвующим в этой работе», – сказал Вячеслав Франк.

Также глава города подчеркнул, что оказание помощи новым регионам России и участникам СВО находиться на особом контроле у Губернатора края Виктора Томенко и поблагодарил главу региона за внимание к этому вопросу.

Активное участие в подготовке и отправке гуманитарных грузов принимает депутатский корпус Барнаульской городской Думы:

«Депутатами было принято решение, согласно которому не востребованные транспортные средства органов местного самоуправления или наших муниципальных унитарных предприятий и учреждений, можно отравлять в зону СВО. Порядок отправки такой: сначала подаем предложения в Народный фронт, там проверяют необходимость в транспорте. Если все подходит, начинаем процедуру передачи имущества. Так муниципалитет может участвовать в такой важной проблеме, как транспортное обеспечение участников СВО», – отметила председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» Вячеслава Перерядова, сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей новых российских территорий продолжается в общественных приемных партии «Единая Россия».

«Сегодня мы отправляем уже пятую машину с техникой. За это время сформировалась слаженная команда, которая чётко понимает свои задачи. У нас есть мастера, которые обеспечивают ремонт и дооснащение автомобилей, готовят технику к отправке. Есть актив, который формирует гуманитарный груз, а именно запчасти для автомобилей. Это совместная работа предпринимательского сообщества, депутатского корпуса и власти».

Руководитель регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» в Алтайском крае Сергей Войтюк подчеркнул, что поддержка барнаульцев помогает бойцам, приближает победу».

Взято отсюда