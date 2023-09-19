Изъяты черные ящики: что стало известно о посадке самолета в поле - ГОРНЯК22

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Из переговоров становится понятно, что у самолета хватало топлива и он мог приземлиться в Омске. Однако пилоты приняли решение лететь в Новосибирск

С места посадки самолета “Уральских авиалиний” на пшеничном поле изъяли черные ящики – автоматические самописцы бортовой информации. По информации СМИ, в них сохранились записи внутренних переговоров членов экипажа, в которых раскрываются детали экстренной посадки, сообщает MK.ru .

Появившуюся в Сети запись проанализировали авиационные эксперты. Они пришли к выводу, что экипажу не надо было идти на экстренную посадку после отказа одной из трех гидросистем.

Специалисты отметили, что самолет мог спокойно сесть в Омске: там были приемлемые погодные условия. Однако вместо этого он полетел в Новосибирск, а после экипаж, по словам экспертов, необоснованно впал в панику из-за якобы кончающегося на борту топлива. Это и заставило их посадить самолет на поле.

12 сентября, 15:39 Кто входит в экипаж самолета, успешно севшего в поле под Новосибирском

По предварительной информации, весь экипаж самолета представят к государственной награде. Всего на борту находилось шесть специалистов

Неизвестно, подлинна эта запись или нет, однако в ней подтверждаются выводы экспертов. Так, летчики переговариваются между собой о том, что топлива в самолете хватает с избытком. Из беседы понятно, что на воздушном судне оставалось еще 800 кг.

После этого командир принял решение не сажать самолет в Омске, а лететь в Новосибирск.

“Заторчим на сутки, пока [ремонтную] бригаду пришлют, а в Новосибе (Новосибирск – прим. ред. ) база, наши договорятся, отремонтируют за три часа, домой полетим”, – сказал он.

Но, как известно, вместо Новосибирска самолет приземлился на пшеничном поле.

Напомним, самолет, летевший по маршруту Сочи – Омск, экстренно сел в Новосибирской области в пшеничном поле. На борту рейса находились 156 человек, никто не пострадал.