Певица из поселка Туртас Тюменской области собиралась покорять Америку и что из этого вышло

22 февраля 2024, 15:0047Написать комментарий

Март 1984 года. В Москве в небольшом репетиционном зале ДК «Мосэнерготехпрома» тесно. Здесь второй концерт дает только набирающая среди подпольщиков популярность группа «Браво». На сцене — яркая и запоминающаяся молодая певица. Ее голос вызывает мурашки не только у зрителей, но и у самих участников коллектива.

Неожиданно на авансцену выходят полиция и сотрудники КГБ. Всех участников группы арестовывают, на легендарную Петровку, 38 они начинают ходить как к себе домой. На одном из допросов идейного вдохновителя группы Евгения Хавтана спрашивают о вокалистке.

Жанну Агузарову, именно так звали молодую девушку, отвезли сначала в «Бутырку» на шесть месяцев, потом — в психиатрическую больницу. После — отправили на родину, в Тюменскую область. Наши коллеги из 72.RU рассказывают об артистке, которая 40 лет назад покорила Советский Союз, журналисты называли ее наследницей Пугачевой, а в итоге она уехала в Америку петь в ресторанах.

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Родители Жанны разошлись, когда будущей звезде исполнилось четыре года. Ее мать просто собрала вещи и уехала в Новосибирскую область, в рабочий поселок Колывань. Там прошли детство и юность Агузаровой. Хотя, может, Советский Союз и не узнал бы имя певицы, если бы исполнилась ее мечта и ее взяли в театральный. Но все члены приемной комиссии были против. Но в Москве-то жить хочется — и Агузарова поступает в колледж учиться на маляра, а в учебном заведении дают общежитие. Естественно, что никакой речи о дипломе там и не шло.

Во время учебы в Москве Агузарова попадает в элитную тусовку. Именно там, по легенде, ей рекомендуют быть эпатажной. Один из друзей и вовсе дарит паспорт на имя Иван Андерс. Отсюда рождается новая легенда, которую в биографии Агузаровой пересказывают все. Она вклеивает в документы свое фото, добавляет пару букв к имени, при этом не трогая фамилию, и предстает миру Иванной Андерс, датской подданной. По легенде, которую она сама и придумала, Агузарова теперь иностранка, ее родители работают в Нью-Йорке, а сама она приехала изучать медицину в советский институт.

Легенда работает. В нее верят все, даже участники рок-группы «Браво», куда солисткой берут Иванну-Жанну. И попала она в нее с отдельной историей. На прослушивание опоздала на 40 минут — позже, в жизни, это повлияет на ее дальнейшую карьеру. Она спела перед участниками группы, но не оставила ни номера телефона, ни адреса. Перезвонила идейному вдохновителю «Браво» Евгению Хавтану только через две недели. Настоящее имя Агузаровой участники группы узнали только в милиции спустя год, как эпатажная девушка попала в группу.

Дальше — полгода в «Бутырке», в психиатрической больнице. Потом — «ссылка» на родину, в Тюменскую область, в тот же самый поселок Туртас. И там продолжила петь, насколько возможно в захолустном сибирском городке. Из рабочих она сколотила группу и попала вместе с ними в тюменскую филармонию. И там они заняли первое место, хотя выступление началось только со второго раза. Причина банальна — Агузаровой не понравилась игра одного из музыкантов, она объяснила ему, что хочет. Зрители думали, что это заготовка — но нет, это была чистой воды импровизация.

Примадонна, слава и отъезд в Америку

Агузарова возвращается в Москву, снова в группу «Браво». В 1986 году артисты выходят на большую сцену. В популярной телепередаче «Музыкальный ринг» «королева эпатажа», как ее прозвали журналисты, предстает в скромном образе — в юбке, блузке и с аккуратным кулоном. На всю страну их представляет сама Алла Пугачева.

— Я старая больная женщина. Мне бы хотелось видеть замену себе. А у нас очень тяжело выходят молодые певцы. Даже некому помочь, ни на телевидение их не берут, ни записи им не выпустить. Я прошла большой путь в эстраде, опыт у меня и находок, и ошибок. Всё, что у меня есть, я должна куда-то передать. Я думаю, что Жанна и группа «Браво» просто созданы для сцены. Мне хочется с ними заниматься и передавать свой опыт. Я у них тоже беру — молодость, и азарт, и даже желание для дальнейшей работы, — говорила Пугачева в эфире программы.

Примадонна советской эстрады почти два года сопровождает группу и, как и говорила, передает свой опыт. Об отношениях между Агузаровой и Пугачевой начинают слагать легенды — мол, Примадонна не хотела, чтобы кто-то перебил ее славу и составил конкуренцию. И именно это и стало причиной последующего отъезда Агузаровой в Америку.

— Я скажу большие слова, — заявляла Агузарова, отвечая на вопрос о замене на эстраде Пугачевой. — Я никогда не осмелюсь выходить в конкуренцию с ней. Это мастер, и она всегда останется на вершине, останется там, искренне говорю.

Известно, что Агузарова и Пугачева помирились только в 2012 году, простив друг другу все обиды.

Естественно, с поддержкой Пугачевой слава группе приходит мгновенно. Но в 1988 году Агузарова покидает «Браво» и решает начать сольную карьеру. Через два года она выпускает свою сольную пластинку — «Русский альбом». Еще через год она переезжает в США.

— Она хотела стать известной не только на родине, но и в Америке. Ей не давала покоя слава Мадонны. И в один прекрасный день она сказала: «Хочу в Америку!» Я ответил: «В Америку, так в Америку». И мы начали готовить документы, — рассказывает гражданский муж Агузаровой Ник Полторанин.

Америка, неудавшаяся карьера, возвращение

Популярность в Союзе и России и карьерный путь в Америке — большая разница. Но Агузарову это не смущало. Переехала она туда вместе со своим неофициальным мужем, Ником Полтораниным. Он же фактически стал администратором певицы.

Первое время, по словам Полторанина, они там шиковали — снимали дорогие номера в отелях, обедали и ужинали в дорогих ресторанах. Агузарова придумала себе новый псевдоним — Ninetieth nineth, что означало «1990-е». Певица придумала и записала новую песню на английском, но в ротацию на радио ее не взяли из-за акцента.

— До последнего надеялись на лучшее. После Сан-Франциско мы перебрались в Лос-Анджелес, поближе к Голливуду. Но там Жанне предложили место певички в ресторане «Черное море». Затем решили попробовать силы в Нью-Йорке. Деньги тогда у нас еще не закончились, поэтому мы буквально швырялись ими. Поселились на Манхэттене в фешенебельном отеле «Плаза», где выкладывали за номер по 1000 долларов в сутки. Кто же знал, чем закончится для нас это приключение? — рассказывал Полторанин в интервью МК.

В один из иммигрантских ресторанов, когда Агузарова была на сцене, даже приезжал основатель группы «Браво» Евгений Хавтан. По его словам, он рекомендовал ей валить из Америки. Есть версия, что оттуда ее уволили за систематические опоздания и срывы выступлений. Всё как было и в «Браво» — участники тоже жаловались на непунктуальность артистки.

В 1996-м она уезжает из Америки, а ее муж и любовь Ник Полторанин остается в этой стране.

— Мы молча обнялись, поцеловались, никаких точек не ставили. О дальнейшей встрече мы тоже не договаривались. Она равнодушно сказала, что ей необходимо петь. А мне, в свою очередь, хотелось жить в Америке, — рассказывал Полторанин.

Вернувшись в Россию, она принимает участие в предвыборном ролике Бориса Ельцина. Былая слава к ней не вернулась, выступлений было не так много. Пробовала она вернуться в группу «Браво», но, отыграв пять концертов в Самаре, она, послав всех, уехала в Москву.

Агузарова предстает снова в эпатажном образе. Журналисты, которые берут у нее интервью, не понимают, серьезно ли она рассуждает или нет. Все разговоры сводятся к Марсу, Венере и в целом космосу. Певица пытается объяснить, что она внеземного происхождения. Интервью — огромная редкость для Агузаровой. Концертов в 90-е и 2000-е было не так много. «Королева эпатажа» на некоторое время пропадает из поля зрения прессы и многочисленных поклонников ее таланта.

Новые песни от нее появляются только в 2020 году, когда публикуется ее новый альбом «Королева Сансета». Где сейчас живет певица — неизвестно. Правды не знают даже друзья Агузаровой, хотя по официальной версии, она всё же живет в США и только прилетает изредка на корпоративы и избранные концерты за внушительные гонорары. Соседи в Москве, которые живут с ней на одной лестничной площадке, видят певицу редко и не могут сказать, что она постоянно проживает в своих апартаментах.

В 2022 году Агузарова отпраздновала свой 60-летний юбилей большим концертом Москве. Изредка она приезжает в столицу из-за границы на выступления и радует своих подписчиков новыми видео и фото в социальных сетях.

Взято Источник

22.02.2024