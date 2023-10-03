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Жители Алтайского края могут стать участниками слета «Внуки Победы. Ленинград»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

С 25 по 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдет Международный слет потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград».

Он организован Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» по поручению Президента России Владимира Путина.

Для участия в слете необходимо пройти конкурсный отбор. Подать заявку могут россияне и граждане зарубежных стран в возрасте от 18 лет – прямые потомки участников освобождения Ленинграда от фашистской блокады или жителей блокадного Ленинграда, а также волонтеры в сфере сохранения исторической памяти, сообщили в пресс-службе Правительства Алтайского края.

Для участия в конкурсе нужно пройти регистрацию на официальном сайте волонтерыпобеды.рф , а после до 31 октября подать заявку через личный кабинет. Положение о слете доступно на сайте движения.

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Взято отсюда
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