Фото: Виталий Барабаш

Две многодетные семьи и супружеская пара пенсионеров в краевом центре уже более трех суток остаются без жизненного необходимого ресурса

Пожар в частном секторе Барнаула на ул. Панкратова оставил без воды две многодетные семьи и супружескую пару пенсионеров. В результате возгорания произошло повреждение на водопроводе. Еще 2 октября специалисты барнаульского водоканала ограничили подачу ресурса. Местные жители утверждают, что дальнейшим ремонтом сетей никто не занимался. Когда им вернут воду, они не знают.

“Трое суток сидим без воды”

Подробно о сложившейся ситуации рассказала “Толку” жительница одного из “обезвоженных” домов Ольга Валуйских.

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По словам женщины, вечером 1 октября загорелся один из соседних домов, который находится по адресу ул. Панкратова, 60г.

В результате пожара, произошло повреждение водопровода. Участок стало топить. Хозяин сгоревшего дома вызвал специалистов барнаульского водоканала, те просто ограничили подачу ресурса.

“Трое суток сидим без воды. Все, что было в бочках на участке, уже использовали для хозяйственных нужд. Питьевую воду приходится покупать. Представьте, как мучаются наши соседи, а ведь у них по трое детей“, – говорит Валуйских о незавидном положении своей и двух соседских семей.

Последствия могли быть менее плачевными

Также “Толку” удалось связаться с хозяином сгоревшего дома.

Оказалось, что мужчина купил его совсем недавно, в конце августа. В следующем году он планировал заняться его ремонтом, но теперь восстанавливать практически нечего:

“Соседи говорили, что кого-то видели на участке, но никаких мер не предприняли. В итоге дом выгорел. Предварительно, он загорелся изнутри и где-то в середине. Теперь нужно дождаться экспертное заключение“.

Жители частных домов в Барнауле остались без воды после пожара у соседа Фото: Виталий Барабаш

Собеседник подтвердил, что после пожара прорвало трубу, и аварийную водоканала он вызвал лично.

Мужчина полагает, что ущерб, причиненный его дому от пожара, мог быть менее существенным. Тогда, возможно, не пострадал бы и водопровод, но к его участку нет прямого проезда. В итоге пожарным пришлось пробираться к месту возгорания через соседние участки.

“Еще бывшая хозяйка дома судилась по этому поводу. Есть решение суда, которое обязывает городской комитет по дорожному хозяйству организовать подъезд к участку. Это должны были сделать еще до 1 октября 2019 года, но никто даже не пытался этим заняться“.

Копия решения Ленинского районного суда по этому вопросу в распоряжении редакции также имеется.

На балансе водоканала линии нет

Как сообщили “Толку” в пресс-службе барнаульского водоканала, дома №54м и №60г на ул. Панкратова врезаны в водопроводную сеть бесколодезным способом:

Жители частных домов в Барнауле остались без воды после пожара у соседа Фото: Виталий Барабаш

“Из-за отсутствия колодцев при утечке в сгоревшем доме была отключена вся линия, а не только дом №60г. Линия не передана на баланс водоканала, поэтому жителям следует обратиться в администрацию Ленинского района для решения вопроса о ремонте сети и восстановлении водоснабжения“.

Районные власти не смогли предоставить оперативный комментарий по сложившейся ситуации. Редакция “Толка” направила официальный запрос.

Взято отсюда

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