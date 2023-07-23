Жители еще нескольких домов в Барнауле получили горячую воду раньше срока
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В настоящее время энергетики проводят опрессовку по контуру ТЭЦ-2. Завершится данный этап, согласно плану, 25 июля. Однако многие горожане уже пользуются горячей водой
В Барнауле горячую воду получили жители еще нескольких домов, сообщили в СГК.
Так, подачу ресурса возобновили по следующим адресам:
Горожанам напомнили, что если дом есть в списке, а горячая вода так и не появилась, необходимо обращаться в управляющую компанию.
Напомним, первый этап опрессовки по контуру ТЭЦ-2 начался 12 июля. С этого дня горячую воду на две недели отключили у 122 тысяч жителей Железнодорожного и Центрального районов. Плановый срок возвращения горячей воды – 25 июля.