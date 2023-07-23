ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Общество
Почти Венеция: улицы Барнаула вновь затопило после проливного дождя
Общество
Шесть жителей Алтайского края заболели клещевым энцефалитом
Общество
Жителя Барнаула осудили за незаконную рыбалку на Оби
Общество
Бригадира из Михайловского района наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Общество
Барнаульцев приглашают поучаствовать в реставрации деревянного дома со столетней историей
Общество
Губернатор Виктор Томенко встретился с «серебряными» волонтёрами из Тальменского района

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье83 News
Новости Алтай151 News
Новости Горняк61 News
Образование65 News
Общество125 News
Объявления57 News
Политика82 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Жители еще нескольких домов в Барнауле получили горячую воду раньше срока

редактор01 mins

Фото: unsplash.com

В настоящее время энергетики проводят опрессовку по контуру ТЭЦ-2. Завершится данный этап, согласно плану, 25 июля. Однако многие горожане уже пользуются горячей водой

В Барнауле горячую воду получили жители еще нескольких домов, сообщили в СГК.

Так, подачу ресурса возобновили по следующим адресам:

  • Ленина 58, 70, 139, 110, 120, 128, 147а, 6а;

  • Союза республик 30, 21, 23а, 14;

  • Комсомольский 112, 126, 75;

  • Социалистический 112, 119, 107;

  • Красноармейский 116, 114, 96а;

  • Молодежная 46, 50, 21;

  • Строителей 12;

  • Деповская 9;

  • Брестская 14;

  • Колесная 14;

  • Матросова 5, 7;

  • Полярная 30б;

  • Северо-Западная 25а.

    • Горожанам напомнили, что если дом есть в списке, а горячая вода так и не появилась, необходимо обращаться в управляющую компанию.

    Напомним, первый этап опрессовки по контуру ТЭЦ-2 начался 12 июля. С этого дня горячую воду на две недели отключили у 122 тысяч жителей Железнодорожного и Центрального районов. Плановый срок возвращения горячей воды – 25 июля.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Related News