Жители еще нескольких домов в Барнауле получили горячую воду раньше срока

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В настоящее время энергетики проводят опрессовку по контуру ТЭЦ-2. Завершится данный этап, согласно плану, 25 июля. Однако многие горожане уже пользуются горячей водой

В Барнауле горячую воду получили жители еще нескольких домов, сообщили в СГК.

Так, подачу ресурса возобновили по следующим адресам:

Ленина 58, 70, 139, 110, 120, 128, 147а, 6а;

Союза республик 30, 21, 23а, 14;

Комсомольский 112, 126, 75;

Социалистический 112, 119, 107;

Красноармейский 116, 114, 96а;

Молодежная 46, 50, 21;

Строителей 12;

Деповская 9;

Брестская 14;

Колесная 14;

Матросова 5, 7;

Полярная 30б;

Северо-Западная 25а.

Горожанам напомнили, что если дом есть в списке, а горячая вода так и не появилась, необходимо обращаться в управляющую компанию.

Напомним, первый этап опрессовки по контуру ТЭЦ-2 начался 12 июля. С этого дня горячую воду на две недели отключили у 122 тысяч жителей Железнодорожного и Центрального районов. Плановый срок возвращения горячей воды – 25 июля.