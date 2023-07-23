Жителя Барнаула осудили за незаконную рыбалку на Оби

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Житель краевой столицы ловил рыбу в Оби в нарушение закона. Суд признал его виновным и назначил ему наказание. Пока приговор не вступил в силу

Жителя Барнаула признали виновным в незаконной ловле рыбы, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как стало известно, мужчина ловил рыбу в Оби с использованием запрещенных орудий лова – трех жаберных сетей из полимерной нити, в период нереста, который для реки Оби определен в период с 20 апреля по 20 мая.

Использование такой сети запрещено законом, поскольку может повлечь массовую гибель водных биологических ресурсов.

Добычей горожанина стала 271 особь (лещ, карась и язь).

В итоге суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Также его обязали выплатить ущерб в размере 261 500 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось , что житель Павловского района рискует лишиться свободы на два года за незаконный вылов рыбы.