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Жительницу Барнаула обманули на сайте бесплатных объявлений

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Предварительно установлено, что потерпевшая воспользовалась сайтом, размещающим бесплатные объявления, для покупки дивана. После нахождения подходящего объявления жительница Барнаула связалась с продавцом мебели через мессенджер для уточнения деталей.

Продавец предложил своему покупателю заключить онлайн-сделку и оформить доставку, женщина согласилась, получила письмо от сервиса с требованием оплатить доставку, перешла по предложенной в письме ссылке и указала реквизиты банковской карты.

После оплаты объявление о продаже дивана было заблокировано за нарушение правил сервиса, а продавец на связь не выходил.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Взято отсюда
горняк

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