В библиотеке №1 им. Н.Г. Дворцова г. Барнаула с учащимися МБОУ «Гимназия №42» прошел информационный урок «Жизнь в блокадном Ленинграде». Дети познакомились с короткометражным фильмом «Дневник Тани Савичевой» и выставкой книг, посвящённой блокаде.

Гость мероприятия В.Н. Бычков – офицер в отставке, прошедший Афганистан, автор трилогии о Великой Отечественной войне, член Российского союза писателей – провёл параллель исторических военных фактов с нашими реалиями, объяснил ребятам, что сейчас наше Отечество в опасности, почему его надо защищать. Виктор Николаевич привёл много примеров из своей биографии, касающихся этой темы, а также различных человеческих взаимоотношений и дружбы.

В завершение мероприятия автор преподнёс в подарок библиотеке 3 книги. Романы «Вишенки в огне», «Жернова» и сборник рассказов «Славка из 9 «А», которые обязательно найдут своих читателей в библиотеке №1.

«Сеять разумное, доброе, вечное!» – такие пожелания для коллектива и читателей оставил Виктор Николаевич вместе с автографом.

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