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«Жизнь в блокадном Ленинграде»: тематический урок провели для барнаульских школьников

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«Жизнь в блокадном Ленинграде»: тематический урок провели для барнаульских школьников

«Жизнь в блокадном Ленинграде»: тематический урок провели для барнаульских школьников

«Жизнь в блокадном Ленинграде»: тематический урок провели для барнаульских школьников

«Жизнь в блокадном Ленинграде»: тематический урок провели для барнаульских школьников

«Жизнь в блокадном Ленинграде»: тематический урок провели для барнаульских школьников

«Жизнь в блокадном Ленинграде»: тематический урок провели для барнаульских школьников

«Жизнь в блокадном Ленинграде»: тематический урок провели для барнаульских школьников

В библиотеке №1 им. Н.Г. Дворцова г. Барнаула с учащимися МБОУ «Гимназия №42» прошел информационный урок «Жизнь в блокадном Ленинграде». Дети познакомились с короткометражным фильмом «Дневник Тани Савичевой» и выставкой книг, посвящённой блокаде. 

Гость мероприятия В.Н. Бычков – офицер в отставке, прошедший Афганистан, автор трилогии о Великой Отечественной войне, член Российского союза писателей – провёл параллель исторических военных фактов с нашими реалиями, объяснил ребятам, что сейчас наше Отечество в опасности, почему его надо защищать. Виктор Николаевич привёл много примеров из своей биографии, касающихся этой темы, а также различных человеческих взаимоотношений и дружбы.

В завершение мероприятия автор преподнёс в подарок библиотеке 3 книги. Романы «Вишенки в огне», «Жернова» и сборник рассказов «Славка из 9 «А», которые обязательно найдут своих читателей в библиотеке №1.

«Сеять разумное, доброе, вечное!» – такие пожелания для коллектива и читателей оставил Виктор Николаевич вместе с автографом.

Администрация Железнодорожного района, Телефон: (3852) 62-56-38, E-mail: pressa@gd.barnaul-adm.ru

При использовании информации ссылка на официальный сайт города Барнаула обязательна

Взято отсюда

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