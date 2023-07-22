Как привлечь удачу на Панкратия и Кирилла. Народные приметы 22 июля

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Приметы рекомендовали в этот день быть энергичными и продуктивными. Считалось, что в этом случае весь год будет удачным. Исключение делалось только для болеющих

22 июля православная церковь чтит память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, и священномученика Кирилла, епископа Гортинского. Крестьяне так и говорили – “на Панкратия и Кирилла”. А еще дату в народе прозвали Черничным днем.

Народные традиции Черничного дня

По традиции, 22 июля собирали огурцы. Самый первый огурчик закапывали, а следующий огурчик давали младшему в семье, чтобы урожай был хорошим и не горьким.

Крестьяне собирали чернику, варили из нее варенье, а потом с ним пекли пироги.

Что нельзя делать 22 июля

Запрещалось подбирать на улице и приносить деньги домой (найденное нужно было отдать на благотворительность). Старались не ссориться со старшими родственниками. Нельзя было отказывать в помощи тем, кто по-настоящему в ней нуждался.

Лучше не лениться 22 июля, и тогда весь следующий год будет удачным и плодотворным.

Народные приметы на 22 июля

Хороший урожай черники обещает морозную зиму.

Темная луна на небе – примета затяжных дождей.

Если ночью звезды горят тускло, стоит ждать грозу.

Радуга – примета ясной погоды.

Стая птиц пролетает над домом – к хорошим новостям.