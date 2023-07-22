ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Главный следователь России затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в отношении пассажирки в Алтайском крае
Образование
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА “ИНФОЗНАЙКА” В АВГУСТЕ
Образование
Какие лаборатории и центры откроются в АлтГУ по программе «Приоритет 2030»
Образование
Выпускникам кафедры «Цифровые финансы» вручили дипломы
Образование
Олимпиадники выбирают Алтайский государственный университет
Образование
Абитуриенты с высоким баллом ЕГЭ в Алтайском ГАУ хотят стать агрономами, ветеринарами и инженерами

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье87 News
Новости Алтай141 News
Новости Горняк61 News
Образование70 News
Общество108 News
Объявления56 News
Политика76 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Как привлечь удачу на Панкратия и Кирилла. Народные приметы 22 июля

редактор01 mins

Фото: unsplash.com

Приметы рекомендовали в этот день быть энергичными и продуктивными. Считалось, что в этом случае весь год будет удачным. Исключение делалось только для болеющих

22 июля православная церковь чтит память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, и священномученика Кирилла, епископа Гортинского. Крестьяне так и говорили – “на Панкратия и Кирилла”. А еще дату в народе прозвали Черничным днем.

Народные традиции Черничного дня

По традиции, 22 июля собирали огурцы. Самый первый огурчик закапывали, а следующий огурчик давали младшему в семье, чтобы урожай был хорошим и не горьким.

Крестьяне собирали чернику, варили из нее варенье, а потом с ним пекли пироги.

Что нельзя делать 22 июля

Запрещалось подбирать на улице и приносить деньги домой (найденное нужно было отдать на благотворительность). Старались не ссориться со старшими родственниками. Нельзя было отказывать в помощи тем, кто по-настоящему в ней нуждался.

Лучше не лениться 22 июля, и тогда весь следующий год будет удачным и плодотворным.

Народные приметы на 22 июля

  • Хороший урожай черники обещает морозную зиму.

  • Темная луна на небе – примета затяжных дождей.

  • Если ночью звезды горят тускло, стоит ждать грозу.

  • Радуга – примета ясной погоды.

  • Стая птиц пролетает над домом – к хорошим новостям.

    • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Related News