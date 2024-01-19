реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

19 января в православных храмах Барнаула праздновали Крещение Господне. Кроме праздничной службы для многих эта дата важна традиционным омовением в купели.

В Барнауле 19 января официально функционируют две купели — на реке Оби у нового моста и на озере Пионерском. Основные мероприятия по традиции проходят в крещенском городке на Оби.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю заранее замерили толщину льда на реке Оби, в районе нового моста она составила 43–45 сантиметров. Это значит, что максимально допустимое количестве людей, одновременно находящихся на льду в пределах мероприятия, должно быть не более 50 человек. Сотрудники полиции пропускают горожан вниз небольшими партиями — безопасность прежде всего.

Больше всего желающих попасть на лёд было в 11 часов утра: примерно в это время к крещенскому городку прибывает крестный ход, начавшийся от Знаменского женского монастыря, и происходит чин водосвятия. Это красивое торжественное богослужение, после которого вода в иордани считается освящённой. Проводит чин освящения воды митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

«Святую воду набираем мы и храним целый год, освящая себя, жилище и весь окружающий мир, животных. Употребляется святая вода обычно натощак, — поясняет владыка Сергий. — Этот праздник, действительно Богом данный для всего человечества, всех объединяет. Желаю вам здравия и веселья на многие благая лета!»

Работы по обустройству ледяного городка и купели на Оби были выполнены силами комитета по благоустройству города Барнаула, на озере Пионерском — межрегиональной общественной организацией «Клуб здорового образа жизни “Природа и человек”». 20 января крещенский городок на Оби демонтируют.

Материалы и фото: “Вечерний Барнаул”

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Общество

Как проходит в Барнауле Крещение Господне

20.01.2024

 Туризм и путешествия

В Барнауле продолжается контроль очистки территорий предприятий потребительского рынка и промышленности от снега и наледи

20.01.2024

Thumbnail
Погода

Фотограф показал, как парит Телецкое озеро в крепкие морозы

20.01.2024

 Погода

Чартеры из Барнаула на остров Пхукет полетят уже в феврале

20.01.2024

 Мир

«Архиерея просили сказать, что ничего не было»: что рассказывают о легендарном стоянии Зои в Самаре почти через 70 лет

20.01.2024

 Общество

«Молчать ей шло больше»: Айгуль из «Слова пацана» затравили из-за новой роли

19.01.2024

 Погода

Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о возбуждении ненависти

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

Кремль прокомментировал присутствие французских наемников в рядах ВСУ

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

Депутат Рады указал на подвох в законопроекте о мобилизации

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске