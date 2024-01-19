19 января в православных храмах Барнаула праздновали Крещение Господне. Кроме праздничной службы для многих эта дата важна традиционным омовением в купели.

В Барнауле 19 января официально функционируют две купели — на реке Оби у нового моста и на озере Пионерском. Основные мероприятия по традиции проходят в крещенском городке на Оби.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю заранее замерили толщину льда на реке Оби, в районе нового моста она составила 43–45 сантиметров. Это значит, что максимально допустимое количестве людей, одновременно находящихся на льду в пределах мероприятия, должно быть не более 50 человек. Сотрудники полиции пропускают горожан вниз небольшими партиями — безопасность прежде всего.

Больше всего желающих попасть на лёд было в 11 часов утра: примерно в это время к крещенскому городку прибывает крестный ход, начавшийся от Знаменского женского монастыря, и происходит чин водосвятия. Это красивое торжественное богослужение, после которого вода в иордани считается освящённой. Проводит чин освящения воды митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

«Святую воду набираем мы и храним целый год, освящая себя, жилище и весь окружающий мир, животных. Употребляется святая вода обычно натощак, — поясняет владыка Сергий. — Этот праздник, действительно Богом данный для всего человечества, всех объединяет. Желаю вам здравия и веселья на многие благая лета!»

Работы по обустройству ледяного городка и купели на Оби были выполнены силами комитета по благоустройству города Барнаула, на озере Пионерском — межрегиональной общественной организацией «Клуб здорового образа жизни “Природа и человек”». 20 января крещенский городок на Оби демонтируют.

Материалы и фото: “Вечерний Барнаул”

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