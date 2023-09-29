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Как справляются жители Топчихи без почтальонов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Из-за кадровых проблем отделения «Почты России» в райцентре Топчиха жителям пришлось самим взять на себя заботу по доставке почтовой корреспонденции.

За пенсией, как в поход

Зоя Латкина – давняя подписчица «АП», выписывает газету больше десяти лет. Поэтому ей есть с чем сравнивать работу местной почты в нынешнем году и раньше. А с июля всякая доставка прекратилась, и за любимой газетой на почту Зое Ивановне приходится обращаться теперь самой.

– Оказалось, что уволились не только у нас в селе, но и в районе почти все почтальонки, – поясняет пенсионерка. – На несколько улиц остались работать только трое из них. А на нашей улице трудилась раньше замечательная женщина. Но у нее двое детей, а зарплата за несколько лет постепенно «усохла» с двадцати тысяч до пяти. Кто же согласится остаться на таком жаловании? И теперь по пятницам мы сами ездим на почту забирать газеты для себя и для соседей. Другие жильцы с нашей улицы Гагарина тоже для нас это делают.

Латкина раньше работала в сельсовете и не понимает, почему сейчас нельзя решить кадровую проблему через биржу труда.

– Я собираюсь поехать в Барнаул, чтобы записаться на прием к губернатору Алтайского края, – рассказывает Зоя Ивановна. – На нашем местном уровне эту проблему никак не решить, тем более что глава района сейчас принимает один раз в квартал всего один день и берет обращения только в письменном виде. Поэтому и дозвониться по телефону ему невозможно!

Обидно супругам Латкиным не столько за себя, вдруг оставшихся без полноценного почтового обслуживания, сколько за более возрастных односельчан.

– Мой муж – инвалид. У нас есть машина. Однажды, подъехав на почту, увидели, что туда с трудом дошла от Дома культуры живущая рядом с ним бабушка, – вспоминает Зоя Латкина. – А ей сейчас уже 93 или 94 года! Она пришла за пенсией. И оказалась, что зря. «Ваш листик еще не пришел», – сказали ей в почтовом отделении. Она лишь заплакала и отправилась обратно. А ведь в такую даль шла со своей палочкой: от ДК – на улицу Привокзальная.

Радует нашу подписчицу пока лишь одно: в селах района почтальоны еще работают.

– В Михайловке и Макарьевке, где живут мои сестры, девчата-почтальонки еще остались. Хотя и раз в неделю корреспонденцию носят. Но они работают на полставки. А это, наверное, те же пять тысяч? – удивляется пенсионерка. – Раньше почта не работала только в воскресенье и понедельник. А теперь все наоборот. Я всегда в октябре выписывала газету. А теперь задумаешься о «самодоставке». Ведь зимой дороги у нас заносит, не ездим на машине, а пешком далеко до почты идти. Однажды я обращалась в краевое Заксобрание из-за луж около почты. Тогда быстро отреагировали, засыпав ближайшую территорию щебенкой. А теперь с лета такая у нас образовалась блокада по доставке корреспонденции, и нет никакого просвета!

«Вместо восьми тысяч – полторы!»

Игорь некоторое время назад несколько месяцев проработал в почтовом отделении в другом райцентре края, в Мамонтово.

– Когда устраивался, то ориентировали на зарплату 8 тысяч рублей в месяц с условием, что пройду медкомиссию, – вспоминает бывший письмоносец. – Но решил остаться стажером. Поэтому и получал в конверте только полторы тысячи в месяц.

Игорь уверен, что положение, когда есть стажеры, согласные за мизерную оплату разносить письма или по сотне газет раз в неделю, рано или поздно прекратится. Просто закончатся совсем в сельской местности такие желающие подработать.

– У меня сложилось впечатление, что любое более высшее по рангу поч­товое начальство такие временные работники на местах вполне устраивали. А постоянные коллективы им теперь совсем не нужны, – рассуждает бывший письмоносец.

Справка

К началу лета 2023 года в Алтайском крае работали 1056 почтовых отделений, большая часть которых расположена в сельской местности. В августе не работали 86 почтовых отделений.

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ПЛАТУНОВ Евгений

Взято отсюда
город горняк

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