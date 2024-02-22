14 февраля на лыжной базе «Локомотив» состоялась V зимняя спартакиада местного отделения Союза пенсионеров России. Организаторами спартакиады выступили комитеты по социальной поддержке населения, по физической культуре и спорту Барнаула, Олимпийский совет Алтайского края.

Каждый в спорте черпает что-то своё. Для одних это яркое зрелище, для других — средство общения, физического совершенствования и укрепления здоровья.

Зимнюю спартакиаду барнаульцы второй год подряд проводят совместно с Олимпийским советом Алтайского края. В эти дни в России отмечался День зимних видов спорта, с чем и поздравили присутствующих Пётр Кобзаренко, председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула и Татьяна Королева, председатель комитета по социальной поддержке населения города Барнаула.

— Хочу вам сказать, что вы большие молодцы. Мы на вас всегда равнялись, равняемся и будем равняться. А сегодня я вам всем желаю победы, честной победы в равном бою. Удачи! Я за вас болею, за каждого! — сказала Татьяна Королева.

Участников соревнования, гостей и болельщиков поприветствовала председатель местного отделения Союза пенсионеров России в городе Барнауле Полина Прохожева:

— Уважаемые друзья, спортсмены, прекрасен наш с вами союз. Настолько мы сдружились, сплотились, делаем очень много хороших и добрых дел. Всем успехов, здоровья и дружбы!

Елена Коновалова в прошлом – профессиональная лыжница и биатлонистка. Сейчас она ведет адаптированную физкультуру для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как она говорит, постоянно занимается спортом не только потому, что ей это нравится, но и для того, чтобы быть ярким примером для своих подопечных.

— Нужно чтобы слово не расходилось с делом. Я больше пропагандирую спорт не как спорт, то есть какие-то профессиональные достижения и победы, а как веселое и интересное занятие. Чтобы не сидеть, не прятаться по домам, а наслаждаться каждым днем. Ведь жизнь прекрасна! Ну и для здоровья польза, конечно, – делится Елена Коновалова. — Сколько лет на лыжах? — На моих лыжах маркировка «1981 год». Мне было 14 лет, я на них бегала, — смеётся она в ответ. – Я тогда профессионально занималась лыжами, а потом поступила в институт, вышла замуж. Спорт отступил на задний план, но отказаться от него я не смогла, участвовала в соревнованиях. Все мои четверо детей и трое внуков уверенно стоят на лыжах.

В зимней спартакиаде участвуют ежегодно около 150 человек, по 20-25 в команде от каждого района. И все они делают это с удовольствием. 67-летняя Екатерина Фёдоровна каждый день проходит на лыжах 25 километров по «Трассе здоровья». Говорит, что без этого уже не может.

— Организм сам меня поднимает и зовет на лыжню. Даже когда не очень хорошо себя чувствую, все равно иду помаленьку – и это помогает. Лес лечит, морозный свежий воздух лечит. И настроение поднимается, и усталости нет, а наоборот, энергией наполняешься, – говорит пенсионерка и рассказывает, как она впервые встала на лыжи, как познакомилась со своим мужем, тоже, кстати, лыжником. Но с ним поговорить не удалось, поскольку он как встал на лыжню, так сразу и укатил в лес.

С погодой спортсменам повезло. Сразу после окончания соревнований, когда база погрузилась в тишину после песен-плясок пенсионеров, поднялся сильный буран.

Фотографии и материалы: “Вечерний Барнаул”

Взято отсюда