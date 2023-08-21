Калужский губернатор рассказал об отражении атаки беспилотников
Калужский губернатор Шапша: на территории Кировского района отражена атака БПЛА
В Кировском районе Калужской области отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА», — написал он.
По его словам, происшествие ущерба не нанесло. Последствий для людей также нет.
До этого Шапша сообщил, что система противовоздушной обороны, которая работала в регионе всю ночь, сбила в Дзержинском районе беспилотный летательный аппарат.
Ранее Шапша сообщал о сбитом беспилотнике в ночь на понедельник, 7 августа. Беспилотный летательный аппарат сбили в Ферзиковском районе области.
Также губернатор сообщал, что два трансформатора в регионе были выведены из строя молнией. Позднее Шапша сообщил о восстановлении энергоснабжения в регионе.
Ранее в России создали комплекс подавления малых беспилотников.