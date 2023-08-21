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Калужский губернатор рассказал об отражении атаки беспилотников

редактор01 mins

Калужский губернатор Шапша: на территории Кировского района отражена атака БПЛА

В Кировском районе Калужской области отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА», — написал он.

По его словам, происшествие ущерба не нанесло. Последствий для людей также нет.

До этого Шапша сообщил, что система противовоздушной обороны, которая работала в регионе всю ночь, сбила в Дзержинском районе беспилотный летательный аппарат.

Ранее Шапша сообщал о сбитом беспилотнике в ночь на понедельник, 7 августа. Беспилотный летательный аппарат сбили в Ферзиковском районе области.

Также губернатор сообщал, что два трансформатора в регионе были выведены из строя молнией. Позднее Шапша сообщил о восстановлении энергоснабжения в регионе.

Ранее в России создали комплекс подавления малых беспилотников.

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