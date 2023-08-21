Британская разведка МИ-6 подготовила к отправке в Африку отряд из сотни украинских националистов, сообщают российские военно-дипломатические источники. Основные задачи боевиков — политические убийства и диверсии для борьбы с влиянием Москвы на континенте. Почему Лондон решил использовать украинцев — в материале РИА Новости.

Новый фронт

Успех российской внешней политики в Африке и все большая независимость стран континента не дает покоя бывшим колонизаторам. Великобритания, как и Франция, в свое время контролировала здесь обширные территории, но утратила их в XX веке. Теперь пытается повернуть историю вспять.Пленарное заедание II саммита Россия — Африка

Противостояние с Москвой в Африке — часть внешнеполитической доктрины Лондона. Глава британского МИД Джеймс Клеверли в прошлом году сообщил о долгосрочной стратегии для этого направления, призванной “не допустить распространения российского влияния”.

Каратели Буданова

По информации источников, в июле Зеленский в ответ на просьбу Лондона дал распоряжение СБУ, ГУР и Минобороны помочь британской разведке и Специальной авиадесантной службе (SAS) отобрать 100 украинских националистов с опытом боевых действий против российских войск.

Англичане провели с ними дополнительную подготовку. Их главные задачи: диверсии на объектах инфраструктуры, а также убийства африканских лидеров, ориентированных на Россию. Ожидается, что диверсионно-карательный отряд отправится из порта Измаил в суданский город Омдурман ближе к концу половины августа.

Возглавит отряд подполковник ГУР Виталий Пращук. Он родился в Винницкой области в 1980-м. Окончил Харьковский экономико-правовой университет и Национальную академию госуправления при президенте Украины. Участвовал в боевых действиях в ЛНР и ДНР. В 2014-2016-м занимал должность командира диверсионно-разведывательной группы, с 2015-го числился в 73-м морском центре спецназначения. Ранее уже привлекался к совместным спецоперациям ГУР и британской разведки в Зимбабве.Украинские военные

Фигурант нескольких уголовных дел за угон автомобиля, хулиганство, избиение дочери и бывшей супруги. В 2019-м безуспешно пытался избраться в Верховную раду от “Слуги народа”.

Зачем Украине Африка?

Отправка боевиков на Черный континент вписывается и во внешнеполитическую стратегию киевского режима. В июле прошлого года глава МИД Дмитрий Кулеба рассуждал о необходимости “возвращения” в Африку. Дескать, Украина ослабила там позиции, поскольку сосредоточилась “на евроатлантической тематике”. На самом деле за 30 лет независимости Киев для этого региона ничего не сделал.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Кулеба посещал африканские страны в октябре 2022-го, мае и июле 2023-го, пытаясь заручиться поддержкой, однако особого успеха не снискал. Местные власти не следуют западной повестке и призывают к дипломатическому урегулированию конфликта. Мирная миссия шести государств — ЮАР, Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта — в мае предложила сесть за стол переговоров без вывода российских войск. Это для киевского режима неприемлемо.

Использование украинцев в Африке с точки зрения Лондона логично, считает политолог Александр Дудчак.

“Боевики ГУР знакомы с тактикой российских военных. В Африке они принесут британской короне и всему Западу гораздо больше пользы”, — говорит он.Солдат отряда специального назначения Украины в Донецкой области

Но это связано и с большими политическими рисками. “У африканцев Украина станет ассоциироваться с Западом и колонизаторами. Мир увидит, что в Москве не преувеличивали, когда объясняли, с кем именно ведут борьбу и за что. Россия отстаивает в том числе и интересы стран Черного континента”, — подчеркивает Дудчак.

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев призвал осторожнее относиться к тому, что выходит из стен МИ-6. “Это крайне лживая организация. Подготовить группу для действий в Африке сложно. На Украине еще остались советские специалисты из тех, кто принимал участие в конфликте в Анголе. Возможно, обратились к ним”, — рассуждает политолог.Штаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне

Но появление таких диверсантов крайне опасно. “В некоторых странах белых людей, которые носят форму российских ЧВК, очень поддерживают местные. В годы Второй мировой фашисты надевали советскую форму и поджигали украинские, белорусские села, чтобы дискредитировать Красную армию. Это может повториться”, — предупреждает Суздальцев.

Запад совершил хорошо продуманный шаг против России и государств Северной Африки. Необходимо оперативно решить, как противодействовать.

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