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Кирби высказал позицию США по запрету ввоза зерна в ЕС с Украины - ГОРНЯК22
19.09.2023

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Кирби высказал позицию США по запрету ввоза зерна в ЕС с Украины

ГОРНЯК2201 mins

Джон Кирби. Архивное фото

США не считают правильным оказывать давление на страны Европы из-за их “суверенного” решения отказаться от импорта украинского зерна, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Ранее в понедельник Украина подала иски во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции.

“Да, мы в курсе обеспокоенности ряда наших европейских партнеров насчет импорта украинского зерна. Это во-первых. Во-вторых, это суверенные решения… Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений, которые они принимают, руководствуясь, как они считают, лучшими интересами своих жителей?” – сказал Кирби на брифинге в Нью-Йорке.

Он добавил, что США хотят видеть украинское зерно на мировом рынке, и вновь призвал к возобновлению зерновой сделки, которая с разрешения России позволяла экспорт через порты Черного моря.

Взято отсюда
Источник

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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