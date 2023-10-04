Когда будут магнитные бури в октябре 2023 года: прогноз специалистов

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Сильные магнитные бури влияют на метеозависимых людей – они зачастую сталкиваются с перепадами настроения, ухудшением самочувствия и обострением хронических заболеваний

Прогнозировать магнитные бури довольно сложно. Поэтому предсказания специалистов на какое-то время вперед обычно носят довольно условный характер и могут разниться между собой.

Магнитные бури в октябре 2023

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, октябрь 2023 года будет спокойным.

Сильных магнитных бурь не ожидается. При этом небольшие геомагнитные возмущения будут 29-30 октября.

Прогноз магнитных бурь на октябрь

Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США дает другой прогноз. По их данным, как пишет Life, в октябре будет несколько магнитных бурь с разной мощностью.

С 1 по 15 октября будут лишь небольшие возмущения магнитного поля. А вот серьезные магнитные бури, по прогнозам специалистов ожидаются 20 октября и 25–27 октября.

В сентябре 2023 года метеорологи зафиксировали увеличение количества вспышек на солнце, а значит, и магнитных бурь на Земле. Активность светила неуклонно растет. Как спастись метеопатам

Магнитные бури влияют на метеозависимых людей: они сталкиваются с перепадами настроения, ухудшением самочувствия и обострением хронических заболеваний.

Самыми частыми жалобами становятся головокружение, боль в суставах и скачки артериального давления.

Врачи советуют метеозависимых избегать стрессов, отказаться от алкоголя и сигарет и больше гулять на свежем воздухе.

Взято отсюда

город горняк