Когда в домах барнаульцев включат отопление и как получить тепло досрочно - ГОРНЯК22

Когда в домах барнаульцев включат отопление и как получить тепло досрочно
Фото: Олег Укладов
Рассказываем, когда в столице Алтайского края начнется отопительный период и куда обратиться, чтобы отопление включили раньше
В скором времени в Барнауле объявят старт отопительного сезона. Традиционно первыми тепло начинают получать детские сады, школы и медицинские учреждения. В жилом секторе отопление включают позже, с приходом холодов. Однако получить теплоснабжение многоквартирные дома могут досрочно. Как это сделать и с какого числа начинается отопительный период – в материале “Толка”.
1 Какого числа стартует отопительный сезон в Барнауле в 2023 году?
Отопительный период в краевом центре официально начнется с 21 сентября. Соответствующее постановление сейчас готовят в администрации города.
С этого дня отопление начнут получать как жилой сектор, так и социальные учреждения. При этом запуск тепла будет носить заявительный характер.
2 Как можно досрочно включить отопление в доме?
Для этого жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или в организацию, которая обслуживает дом. Там сформируют заявку и отправят ее в СГК.
Чтобы отопление досрочно включили в школах, детских садах и больницах, руководителям этих организаций следует сформировать заявку и отправить в Барнаульскую теплосетевую компанию:
обычным письмом с оригиналом заявления на адрес проспект Космонавтов, 13,
письмом на электронную почту btsk@sibgenco.ru с копией заявления.
3 Куда обратиться, если возникли вопросы с запуском отопления?
Можете позвонить в диспетчерскую администрации своего района по следующим номерам:
Железнодорожный район – 62 56 95,
Индустриальный район – 47 51 83,
Ленинский район – 54 44 49,
Октябрьский район – 24 74 98,
Центральный район – 63 08 25,
диспетчерская служба СГК – 59 97 15.