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Когда в домах барнаульцев включат отопление и как получить тепло досрочно - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Когда в домах барнаульцев включат отопление и как получить тепло досрочно

ГОРНЯК2201 mins

Фото: Олег Укладов

Рассказываем, когда в столице Алтайского края начнется отопительный период и куда обратиться, чтобы отопление включили раньше

В скором времени в Барнауле объявят старт отопительного сезона. Традиционно первыми тепло начинают получать детские сады, школы и медицинские учреждения. В жилом секторе отопление включают позже, с приходом холодов. Однако получить теплоснабжение многоквартирные дома могут досрочно. Как это сделать и с какого числа начинается отопительный период – в материале “Толка”.

1 Какого числа стартует отопительный сезон в Барнауле в 2023 году?

Отопительный период в краевом центре официально начнется с 21 сентября. Соответствующее постановление сейчас готовят в администрации города.

С этого дня отопление начнут получать как жилой сектор, так и социальные учреждения. При этом запуск тепла будет носить заявительный характер.

2 Как можно досрочно включить отопление в доме?

Для этого жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или в организацию, которая обслуживает дом. Там сформируют заявку и отправят ее в СГК.

Чтобы отопление досрочно включили в школах, детских садах и больницах, руководителям этих организаций следует сформировать заявку и отправить в Барнаульскую теплосетевую компанию:

  • обычным письмом с оригиналом заявления на адрес проспект Космонавтов, 13,

  • письмом на электронную почту btsk@sibgenco.ru с копией заявления.

    • 3 Куда обратиться, если возникли вопросы с запуском отопления?

    Можете позвонить в диспетчерскую администрации своего района по следующим номерам:

  • Железнодорожный район – 62 56 95,

  • Индустриальный район – 47 51 83,

  • Ленинский район – 54 44 49,

  • Октябрьский район – 24 74 98,

  • Центральный район – 63 08 25,

  • диспетчерская служба СГК – 59 97 15.

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