Кожемяко предложил расширять безвизовый туристический обмен

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко . Архивное фото

Глава Приморья Олег Кожемяко предложил для наращивания турпотока из-за рубежа в Россию увеличить срок действия единой электронной визы и приложить усилия для расширения безвизовых групповых туристических обменов с дружественными странами, сообщает в пятницу региональное правительство.

Такие предложения губернатор озвучил на заседании рабочей группы комиссии Госсовета РФ по направлению “Туризм, физическая культура и спорт”. Он отметил, что необходимо активнее предлагать дружественным странам заключать межправительственные соглашения об организации безвизовых групповых туристических поездок.

“Это удобный механизм, хорошо показавший себя на практике работы с КНР, мы таким механизмом пользуемся, и довольно успешно. И для остальных стран тоже нужно расширять безвизовый обмен”, – приводятся слова Кожемяко.

Он отметил также, что нужно увеличить срок действия единой электронной визы. Сейчас, по его словам, препятствием для использования этого режима является недостаточная оснащенность пунктов пропуска на границе программно-аппаратными комплексами. Важно устранить эту проблему.

Кроме того, для удобства иностранных туристов Кожемяко предложил ускорить и упростить процесс оформления за рубежом рублевых банковских карт, а также расширить в России сеть терминалов, которые принимают к оплате иностранные карты, выпущенные в дружественных странах. «”У нас открыты сообщения с Пекином, Харбином – это удобные маршруты, чтобы жители других стран могли попасть к нам. Но этот механизм находится еще в самом начале, и нужно шире использовать эти возможности, открывая новые логистические пути и в Азии, и в Латинской Америке. На Восточном экономическом форуме в сентябре проявились перспективы открытия авиасообщения с Лаосом, Мьянмой, Филиппинами. Росавиации необходимо представить предложения о пошаговом запуске рейсов на этих и других перспективных направлениях”, – добавил губернатор.

По его словам, по итогам первых шести месяцев 2023 года въездной туристический поток в Россию из-за рубежа составил более 187 тысяч человек.

“Мы видим, что после ковида, после действий недружественных стран турпоток постепенно набирает обороты”, – отметил Кожемяко.

Механизм безвизового группового обмена туристами между Россией и Китаем снова действует с 1 августа после перерыва из-за пандемии COVID-19.

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