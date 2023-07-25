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Красивые поздравления в День сотрудника органов следствия РФ

редактор01 mins

Фото: Следственный комитет РФ по Алтайскому краю

25 июля – День сотрудника органов следствия РФ. Это профессиональный праздник работников следственных органов

25 июля 1713 года был издан именной указ Петра I “О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И.Волконского“. Это следственная канцелярия стала первым государственным органом России, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия.

Поздравления в День сотрудника органов следствия в стихах

Всех найдешь и все докажешь, Соберешь улик запас, Труд твой следствию так важен, Ты – сотрудник просто класс! И я искренне желаю Быстро в званиях расти, И удача пусть большая Тебя встретит на пути! Пусть смекалка не подводит, Раскрываются дела, И зарплата с каждым годом Чтоб стремительней росла!

Сотрудников органов следствия Поздравляем мы от души. Желаем, чтоб ваши успехи Были всегда хороши! Желаем здоровья и выдержки, Пусть с вами рядом всегда Будут любимые люди, Благополучие и доброта!

“Тайны следствия” немного Приоткроют нам в кино, Но, конечно, все секреты Не узнаем все равно. В эту праздничную дату Вам позвольте пожелать Лишь отличных результатов, Никогда не унывать! И в любой работе сложной Праздник тоже должен быть. Меньше вам вестей тревожных, Счастья, радости, любви!

Следователи. Следственный комитет Фото: vesti22.tv Поздравления в День сотрудника органов следствия в прозе

В День сотрудника органов следствия я желаю успешной работы. Пусть светлый разум, уникальный интеллект, высокий профессионализм и смекалка всегда помогают в делах. Удачи всегда и везде, счастливой и радостной жизни, целеустремленности и благополучия.

Поздравляю с Днем сотрудника органов следствия России и желаю отменной работы, высокой эрудиции, бравой смекалки, чудесной интуиции, великолепных идей, несомненной удачи, успешной деятельности и благополучия жизни.

Ваша профессия очень сложна, но в то же время для общества очень важна! Желаем раскрыть все дела, чтоб чуйка отличной была. Пусть сила и терпение помогают в труде. А дома чтоб была поддержка в любой беде, любовью и заботой чтоб родные согревали. Пусть счастье витает над домом, а удача и достаток будут немыслимо огромны!

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