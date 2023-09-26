Красноярская полиция выясняет, при каких обстоятельствах подросток получил ожог 90% тела

В Красноярском крае подросток получил ожог 90% тела, загоревшись на улице

МВД 24‘ class=”item-image” >

Правоохранительные органы выясняют, при каких обстоятельствах на улице в селе Туруханск загорелся подросток 2008 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Инцидент произошел 26 сентября. В полицию поступил звонок, что на улице Фестивальная находится юноша, у которого загорелась одежда. Очевидцам удалось своими силами потушить пламя, после чего подростка передали врачам. По предварительной информации, пострадавший получил ожоги 2-3 степени 90% кожных покровов.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее в Подмосковье мужчина поджег свою бывшую девушку.

Источник