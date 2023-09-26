26.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
В Барнауле вспучило отремонтированную за 37 млн рублей дорогу
Новости Алтай
Адвокат Блиновской рассказала о разблокировке счетов блогера
Новости Алтай
Горняк22: Мигрант расстрелял людей из автомата в Подмосковье
Новости Алтай
Горняк22: WhatsApp заявил о прекращении работы на определенных гаджетах
Новости Алтай
Горняк22: “К сожалению попали”. В СНБО сообщили, что Украина перенесла производство ракет из-за ударов России
Новости Алтай
Горняк22: Большая ошибка Молдавии. В кремле предупредили о скором разочаровании Кишинева

Коллекция категорий

Бизнес123 Новости
Здоровье130 Новости
Новости Алтай984 Новости
Новости Горняк224 Новости
Образование135 Новости
Общество234 Новости
Объявления78 Новости
Политика191 Новости
Спорт162 Новости
Платим за интересные новости!
объявления

Красноярская полиция выясняет, при каких обстоятельствах подросток получил ожог 90% тела

ГОРНЯК2201 минуты

В Красноярском крае подросток получил ожог 90% тела, загоревшись на улице

МВД 24‘ class=”item-image” >

Правоохранительные органы выясняют, при каких обстоятельствах на улице в селе Туруханск загорелся подросток 2008 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Инцидент произошел 26 сентября. В полицию поступил звонок, что на улице Фестивальная находится юноша, у которого загорелась одежда. Очевидцам удалось своими силами потушить пламя, после чего подростка передали врачам. По предварительной информации, пострадавший получил ожоги 2-3 степени 90% кожных покровов.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее в Подмосковье мужчина поджег свою бывшую девушку.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости